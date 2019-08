Due uomini sono stati denunciati a Catanzaro in applicazione del Codice Rosso

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) Due misure cautelari eseguite dal personale di polizia del commissariato diLido dopo le denunce presentate da due donne vittime di maltrattamenti in famiglia, a poche ore di distanza dall'entrata in vigore della legge denominata "". Nel primo caso, in carcere è finito un avvocato di 48 anni, G.V., responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Nella denuncia presentata lo scorso 8 agosto, la vittima dei maltrattamenti ha raccontato gli ultimi anni di convivenza con il proprio coniuge, divenuti nel tempo sempre più difficili per il carattere violento del marito, aggravato anche dall'abuso di sostanze stupefacenti dell'uomo che, col passare del tempo, la moglie ha tristemente constatato. Avute le prove dell'uso della cocaina da parte del marito, per la donna è iniziato un inferno: insulti, gravissime minacce (anche ...

