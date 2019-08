Draghi pronto a riarmare il bazooka | a settembre taglio dei tassi e apertura del Qe2

Draghi pronto a dare "nuovi stimoli" all'economia se non migliora : La Bce è pronta a intervenire con “stimoli addizionali” se l’economia dovesse continuare a rallentare. “In assenza di un miglioramento, al punto che sia minacciato il ritorno di un’inflazione sostenibile ai livelli desiderati, sarà necessario un ulteriore stimolo” ha detto il presidente Mario Draghi al simposio delle banche centrali a Sintra, in Portogallo.“Guardando in avanti, lo ...