Ancestors | The Humankind Odyssey si mostra in un video di gameplay

Ancestors : The Humankind Odyssey - al via la serie di video "Experiences" dedicata alla presentazione del mondo di gioco : Ancestors: The Humankind Odyssey è sicuramente un prodotto diverso dai giochi finora presenti sul mercato. Sviluppare un titolo ambientato milioni di anni fa e dedicato agli antenati dell'essere umano è un progetto alquanto ambizioso. Per l'occasione, il director Patrice Désilets ha deciso di spiegare meglio il meccanismo ed il mondo di Ancestors pubblicando una serie di video attraverso YouTube.Experiences è il nome della serie suddivisa in ...