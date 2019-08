Fonte : wired

(Di giovedì 15 agosto 2019) Foto di Franco Origlia/Getty Images È di nuovo quel periodo dell’anno, all’incirca. Si calcola che la durata media di unrepubblicano, in Italia, sia di un anno e due mesi, dato che scende abbondantemente sotto i 365 giorni se consideriamo tutte quellearrivate a un passo dal concretizzarsi e infine rientrate. Ladiè in definitiva il vero Super Bowl italiano, un evento fortemente mediatizzato e pieno di tatticismi che tutti attendono con impazienza per un anno, pur sapendo che la propria squadra potrebbe non essere della partita. Per affrontare a testa alta l’imminente appuntamento estivo, abbiamo dunque preparato questa agile guida sul lessico della, utile per orientarsi nei meandrimaratone televisive e a non perdersi neanche un secondo dei commenti in diretta di Marco Damilano. Appoggio esterno Contributo – più sostanziale ...

MilanoCitExpo : Vocabolario minimo delle crisi di governo #DipartimentoInnovazioneTecnologia - luisati13 : @LaVi24865063 @Rosalba39743644 @Jorgestephie911 @albysing1997 Vorrei capire il loro concetto di amicizia, amicizia… - leonardweb2000 : RT @jpsantinato: @PaolaMecali @CarloCalenda @matteorenzi Almeno Calenda dimostra un minimo di dignità, termine che Renzi nemmeno possiede n… -