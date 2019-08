Una bambina muore e dopo un po’ di tempo la mamma trova nella sua stanza qualcosa di

Bambina di pochi mesi piange e non è consolabile - quando la mamma le toglie i calzini vede Una cosa sconvolgente : Una Bambina di pochi mesi, mentre stava tranquillamente mangiando con la sia mamma, ha iniziato a piangere. Sulle prime la mamma non si è preoccupata e ha provato a consolarla in vari modi ma quando ha visto che la Bambina non la smetteva ha iniziato a preoccuparsi. Il pianto della Bambina era fortissimo e la mamma ha cominciato a pensare qualunque cosa. Poi ha immaginato che avesse caldo e questa è stata la salvezza della Bambina perché la ...

Milano - bambina di 8 anni travolta da Una moto pirata a Corsico : è in gravi condizioni : Una bambina di otto anni è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale dopo esser stata travolta da una moto pirata. È successo a Corsico, nell’hinterland milanese, intorno alle 22 di venerdì 9 agosto. La piccola ha riportato fratture a un arto inferiore, a uno superiore, al bacino e alla testa, ma inizialmente era sveglia, solo poco più tardi ha perso conoscenza. È stata porta all’ospedale San Carlo di Milano e poi ...

Investe con la moto Una bambina e fugge - caccia al pirata della strada : E’ accaduto a Corsico, in provincia di Milano, la piccola è stata operata alla testa. Le sue condizioni sono stazionarie

31enne gay prima adotta Una bambina di 18 mesi e dopo solo due settimane la picchia così tanto da ucciderla - per lui era satana : Un’accusa tremenda quella di aver picchiato brutalmente fino a provocarne la morte sua figlia adottiva di 18 mesi. Questa è l’accusa a cui ha dovuto rispondere il 31 enne Matthew Scully-Hicks. L’uomo, un istruttore di fitness gay che era nato in Cornovaglia ma poi si era trasferito in Galles, aveva deciso di adottare con il suo compagno una bimba d 18 mesi. Affidamento concesso. La coppia gay decise di andare a vivere con la piccola a ...

Mamma abbandona la bambina di un anno in Una casa disabitata - dopo dieci anni succede qualcosa di incredibile : Una Mamma ha abbandonato la sua bambina di un anno in una casa vuota e sporca. E’ andata via e non si è più guardata indietro. Questa vicenda è accaduta in una città russa, a Yaroslavl, a nord di Mosca. La bambina , abbandonata, ha iniziato a piangere e poiché i vicini sentivano questo pianto continuo a cui all’inizio non avevano dato neppure molta importanza, dopo un po’ hanno deciso di chiamare la polizia che è arrivata e si è trovata di ...

Terrore per Una bambina di 13 anni - corre con uno spillo in bocca e le scivola in gola : Una bambina di 13 anni è stata operata a Torino nell’ospedale Regina Margherita per un incidente gravissimo. La bambina, mentre correva con uno spillo in bocca, le è scivolato scendendole fino alla gola e ficcandosi nei bronchi. Lo spillo, che era lungo 3,5 centimetri, doveva essere asportato d’urgenza e così la bambina è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento effettuato con la colonna endoscopia che da poco la Compagnia di Sanpaolo ...

Shock al parco : si abbassa i pantaloni e si masturba davanti a Una bambina : Un uomo italiano di 55 anni è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico a Rivoltella, nel bresciano. La bimba, alla...

Spillo infilzato nei bronchi di Una bambina rimosso con un delicatissimo intervento a Torino : I medici dell'Ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino hanno rimosso uno Spillo di 3,5 centimetri rimasto infilzato nei bronchi di una ragazzina di 13 anni. L'intervento, una broncoscopia rigida non invasiva con tecnica endoscopica, è stato effettuato con un nuovo macchinario.Continua a leggere

Vimercate - bambina di 10 anni positiva alla cocaina : arrivata in pronto soccorso dopo Una crisi di nervi. I medici : “Adolescente precoce” : positiva alla cocaina a soli dieci anni. È la storia avvenuta a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, e raccontata questa mattina dal Quotidiano Nazionale. arrivata per la seconda volta in pronto soccorso al termine di una crisi di nervi, la piccola è stata subito fatta vedere agli psichiatri e sottoposta alle analisi cliniche che hanno confermato il sospetto dei medici: la bambina ha cominciato fumando spinelli, poi è passata alle droghe ...

Bambina cocainomane a Monza : trasferita in Una comunità di recupero : Una Bambina di soli 10 anni ricoverata d'urgenza per una crisi di nervi incontrollabile a Monza. La diagnosi ha stupito non solo i genitori, ma tutto il Paese: la ragazzina, una studentessa di quinta elementare, è cocainomane. I medici che hanno soccorso la piccola di Vimercate, dopo una valutazione anche psichiatrica, sono giunti a questa conclusione. La Bambina era stata portata al pronto soccorso dai genitori, preoccupati dalla reazione piena ...

Drogata a 10 anni - Una bambina di Monza trasferita in comunità nel Milanese : Aggiornato alle ore 14,50 del 2 agosto 2019. I genitori, non riuscendo più a controllarne le reazioni sempre più violente, alla fine hanno chiesto aiuto ai medici. E una volta arrivata in pronto soccorso in un ospedale della Brianza la realtà è divenuta tragica, con la conferma che la bambina di appena 10 anni era consumatrice abituale di droga. Il caso, sollevato da "Qn", è stato confermato in tutta la sua ...

Genitori vedono la loro bambina di 10 anni che ha Una crisi di nervi - la portano in ospedale e si sentono dire Una cosa sconvolgente : «E’ cocainomane» : Una storia difficile e dolorosissima accaduta in Brianza. Una mamma e un papà hanno visto la loro bambina di 10 anni troppo agitata e aggressiva tanto da non riuscire più a controllarla e allora l’hanno portata in ospedale perché non sapevano proprio che altro fare. La bambina è stata visitata in pronto soccorso e, alla fine di tutte le analisi a cui è stata sottoposta la bambina, è arrivato un verdetto impossibile da accettare per dei ...

Ingoia Una capsula di detersivo : bambina gravissima in ospedale : E' ricoverata in gravissime condizioni al Civile la bimba di un anno che martedì sera ha inghiottito una capsula di...