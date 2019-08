La storia di Lady D diventa un musical

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 15 agosto 2019) LadiDianaundi Broadway. Musica, canto e danza cercheranno di narrare la dolorosa relazione diDiana con il marito e con la Famiglia Reale. Ilintitolato semplicemente "Diana" sbarcherà a Broadway nel marzo 2020. Del cast fanno parte Jeanna de Waal (Diana), Roe Hartrampf (il Principe Carlo), Erin Davie (Camilla Parker Bowles) e Judy Kaye (la Regina Elisabetta). Lo spettacolo è scritto da Joe Dipietro e David Bryan, che hanno vinto un Tony Award per il"Memphis" e diretto da Christopher Ashley, che ha vinto un Tony per "Come from away".

