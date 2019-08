Startup spaziale cinese metterà in orbita un satellite

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il razzo vettoreSmart Dragon-1 trasporterà unsviluppato da una societàcommerciale del Paese. Lo riporta l’edizione odierna del quotidianoBeijing Daily. Il, che pesa 65 chilogrammi, è stato prodotto dalla Beijing Qiansheng Exploration Technology Co. Ltd., una societa’ fondata nel 2017 con licenza per lo sviluppo di micro-satelliti e applicazioni di dati satellitari. Dotato di funzioni di telerilevamento e comunicazione, il dispositivo fornira’ un monitoraggio dell’umidita’ del suolo per un sito di prova. Lo Smart Dragon-1 è il primo razzo vettoread uso commerciale. Prodotto dalla China Academy of Launch Vehicle Technology, il razzo effettuera’ proprio quest’anno il proprio volo inaugurale. Secondo il quotidiano, che cita una nota pubblicata dalla societa’, ilverra’ ...

bizcommunityit : Startup spaziale cinese metterà in orbita satellite - Dalla Cina #startup -