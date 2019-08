Esce il 6 dei record | con 2 euro vinti 209 milioni

Superenalotto - Esce a Lodi il 6 dei record : vinti 209 milioni di euro : Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46. Questa la serie vincente: 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly: 21. Superstar: 11. L'articolo Superenalotto, esce a Lodi il 6 dei record: vinti 209 milioni di euro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giovane maestra non riEsce a ricordare i nomi dei suoi alunni - cosa accade dopo è tragico : Una ragazza di 23 anni, Jess Hoffman, insegnante, stava vivendo un periodo di grande stress sul lavoro perché la scuola stava aspettando gli ispettori e lei, che era sempre molto precisa, aveva voglia di rendere tutto perfetto e che la scuola facesse un’ottima figura. Per questo, quando ha iniziato a non ricordare i nomi dei suoi alunni, non si è preoccupata perchè attribuiva questi cali di memoria, appunto, allo stress e alla tensione ma ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati dei quarti di finale. Naomi Osaka Esce ma torna numero uno al mondo : Fioccano le eliminazioni eccellenti nei quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Montreal: sul cemento outdoor canadese oggi escono ben quattro teste di serie e si risolve il rebus per la nuova regina del Tennis mondiale, che da lunedì tornerà ad essere la nipponica Naomi Osaka, mentre la boema Karolina Pliskova resterà al numero 3. Nella parte alta del tabellone la statunitense Sofia Kenin batte per 7-6 (2) 6-4 la numero 6 del seeding, ...

Ragazzina d 15 anni viene rapita da un serial killer ma riEsce a chiamare il 112 - il centralino dei carabinieri le chiede di riagganciare perché hanno più importanti chiamate - la piccola viene uccisa : Choc in Romania per la fine di Alexandra una ragazza di soli 15 anni che è stata rapita da un serial killer e poi uccisa. La ragazza prima di essere brutalmente assassinata è riuscita a chiamare per ben tre volte il 112. Ma tutte le volte che ha chiamato gli operatori del 112 hanno riferito che la chiamata non aveva una priorità alta e la ragazza doveva riagganciare. Il comportamento inspiegabile degli operatori del 112 forse è ...

Se la Juventus riEsce a dare Dybala per Lukaku più soldi - vuol dire che sono dei geni : Come Totòtruffa62 Siamo alla riedizione di Totòtruffa62. Siamo alla vigilia di una delle operazioni di mercato più incredibili della storia del calcio, una sorta di rapina al treno Glasgow-Londra in versione calcistica. Ma stavolta c’è solo da togliersi il cappello e inchinarsi davanti al genio di Fabio Paratici e della Juventus. Leggiamo e ascoltiamo della trattativa tra Juventus e Manchester United per uno scambio Lukaku Dybala. E ...

Esce dal coma l'uomo indagato per la morte dei figli - avvenuta dopo l'incidente stradale : ″È cosciente, non è più in coma farmacologico, ma resta in prognosi riservata”. Lo dicono i medici dell’ospedale Villa Sofia di Palermo circa le condizioni di Fabio Provenzano, l’uomo di 34 anni originario di Partinico, che due settimane fa perse il controllo della sua Bmw 230 sull’A29 (Palermo-Mazara del Vallo) sotto gli effetti della cocaina e poco dopo aver concluso una diretta video sul suo ...

Alessandro Borghi e come farsi crEscere dei baffi alla Dalì 2.0 : Si è divertito un mondo all'ultimo Giffoni, Alessandro Borghi. Si è divertito anche lisciandosi i nuovi baffo vagamente 'surrealisti', alla Salvador Dalì. Con tanto di foto per il pubblico sulla falsariga di alcuni scatti storici del maestro dell'arte modena e contemporanea. Dali's MadonnaSalvador Dalì nel 1951George KonigL'attore sta lavorando al proprio look barba e capelli da mesi, ma guardando il suo album fotografico a ritroso, mai si ...

Fantacalcio 2019 - quando Esce la lista con le quotazioni dei calciatori? Prezzi - valori e costi : la data d’uscita : Il conto alla rovescia per tutti gli appassionati di Fantacalcio si sta per concludere, domani uscirà infatti il listone con le quotazioni e i Prezzi di tutti i giocatori della Serie A. Sulla Gazzetta dello Sport che troverete in edicola venerdì 26 luglio potrete trovare l’imperdibile guida che vi permetterà di conoscere il valore di tutti i calciatori, uno strumento imprescindibile per incominciare a studiare la situazione e iniziare a ...

Ossessionati dalla popolarità online : l'impatto dei "like” sugli adolEscenti : adolescenti che si sentono felici quando ricevono ai post pubblicati tanti like e commenti positivi, che rappresentano per loro una misura semplice e veloce dell'approvazione da parte dei coetanei. Le vetrine dei social network, il numero dei like, la popolarità online possono, però, condizionarli profondamente e avere un impatto negativo sul loro umore e la loro autostima. Un condizionamento esterno che rappresenta la loro realtà e che, nel ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Nibali Esce di graduatoria - Pinot in testa con 19” su Thomas : Vincenzo Nibali è uscito di classifica al Tour de France 2019, lo Squalo si è staccato in salita durante l’ottava tappa ed è giunto al traguardo con 4 minuti di ritardo dagli altri big: la Grande Boucle del siciliano cambia radicalmente, ora dovrà puntare sulle tappe. Thibaut Pinot ha attaccato e ora è il migliore dei big con 19” su Geraint Thomas e 23” su Egan Bernal. Di seguito la classifica dei favoriti per la vittoria del ...

Filosofia dei Sex Pistols - Esce per Mimesis il libro di Giovanni Catellani : così il gruppo punk ha creato qualcosa di straordinario : “Il maggior vizio dei filosofi è che pensano di pensare solo loro e che gli altri non pensano”: lo ha detto in un’intervista il maestro bolognese Stefano Bonaga, l’ultimo filosofo peripatetico italiano, forse del mondo, secondo lo scrittore Camillo Langone. Il libro di Giovanni Catellani, avvocato di professione ma con la passione per la Filosofia e la musica, Filosofia dei Sex Pistols, da pochi giorni in libreria per Mimesis, non ...

Manuela Buonanno : uno dei tanti “cervelli” che l’Italia non riEsce a trattenere e neppure a richiamare nonostante i finanziamenti predisposti per i ricercatori di ritorno : Manuela Buonanno, 43 anni, napoletana, è ricercatrice e professore associato della Columbia University. Studia gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti che vengono utilizzate principalmente in diagnostica. Un talento ed una carriera professionale ai massimi livelli negli Stati Uniti. E’ stata inoltre selezionata per partecipare alla scuola estiva della NASA per studiare gli effetti biologici delle radiazioni nello spazio. Storie di ...

Mattia Marciano (Uomini e Donne) e la ex dell’Isola dei Famosi. La coppia-boom Esce allo scoperto : Il trono di Mattia Marciano è stato contraddistinto dalle turbolenti pressioni per le frequenti segnalazioni che lo volevano d’accordo con la sua corteggiatrice Vittoria Deganello, colpevole di essere parte della comitiva di Andrea Damante, con cui il bel dentista partenopeo condivide l’agenzia. La loro storia è poi finita e i due hanno preso strade diverse. “Nonostante sia passato tanto tempo, questa domanda è all’ordine del giorno”, aveva ...