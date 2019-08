“Devo ancora farlo per Pietro” Kasia Smutniak | la toccante promessa a Taricone

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Anche quando faceva la modella – gli italiani l’hanno conosciuta grazie a una celebre campagna pubblicitaria –era diversa dalle altre. Bella senza un filo di trucco, lo sguardo fiero di chi sa quello che vuole. Il 13 agosto compie 40 anni ed è una di quelle donne fortunate che restano ragazze per sempre. Attrice tra le più richieste dal cinema e dalla tv (ha girato film importanti come Caos calmo, Perfetti sconosciuti, Allacciate le cinture, Loro, e fiction di successo come In treatment). Legata da otto anni a Domenico Procacci, mamma orgogliosa di due figli (Leone, 5 anni, nato dalla relazione col produttore e Sophie, 14, avuta da Pietroha una vita piena. E per festeggiare i suoi quarant’anni ha deciso di concedersi un anno sabbatico, via dal set. Dopo la scomparsa di Pietro, morto nel 2010 in uno schianto fatale col paracadute,...

