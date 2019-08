Dall' Inghilterra | Daily Mail | la Juventus vuole Eriksen a parametro zero nel 2020

Una strana novità Dall’Inghilterra : nasce il “sausage kit” : In Inghilterra nasce il “sausage kit”. Gianluca Di Marzio racconta una storia stranissima, che ha come protagonista il club dilettantistico del Bedale. Lo sponsor scelto è una ditta di salsicce, cosa che ha portato a riprodurre, sulle maglie da gara, il tradizionale piatto britannico Sausage & Mash. Una scelta pubblicitaria a dir poco stravagante. Anche perché, sulla maglia, sono proprio stampati i tre alimenti che compongono ...

F1 - clamorosa voce Dall’Inghilterra : Sebastian Vettel in Red Bull dal 2020? Ferrari con Leclerc e Ricciardo : Il Mondiale di Formula Uno si sta godendo le vacanze estive e tornerà protagonista soltanto a fine agosto col GP del Belgio che precede l’appuntamento di Monza, in questo periodo continuano a rincorrersi le voci di mercato e si parla della possibile rivoluzione sulla griglia di partenza della prossima stagione. All’inizio di questa settimana è stato ufficializzato definitivamente che Max Verstappen non abbandonerà la Red Bull per il ...

Calciomercato Juventus : conferme Dall’Inghilterra - Dybala niente Tottenham e non solo : Calciomercato Juventus – Arrivano direttamente dall’Inghilterra le ultime novità relative al Calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo aver perso Lukaku a favore dell’Inter, rischiano adesso di trovarsi con un reparto avanzato identico o quasi a quello dello scorso anno. La situazione è preoccupante ma c’è ancora tempo per rimediare. Oltre a Dybala desiderato dal Tottenham, anche un altro […] More

De Laurentiis a ESPN : “I costi maggiorati dei calciatori dipendono Dall’Inghilterra” : ESPN ha pubblicato un altro stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis da Miami. Il primo ve lo abbiamo sottoposto già questa mattina. Il presidente, stavolta, si è soffermato sula capacità di spesa delle squadre inglesi, ben al di sopra di quella degli altri club. “Il problema dei costi maggiorati dei calciatori dipende dall’Inghilterra, perché lì ci sono tanti soldi, molti di più rispetto a Spagna, Italia, ...

Calciomercato Juventus : 35 milioni di euro in arrivo Dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: secondo quanto riferito da il “Times”, il Wolverhapton ha avanzato un’offerta di 35 milioni di euro per il difensore bianconero Daniele Rugani. Daniele Rugani rimane uno dei nomi più vicini a lasciare presto la rosa della Juventus. Come già avevamo detto nei scorsi giorni, il giocatore ha parecchio mercato in Inghilterra. Calciomercato Juventus: […] More

Dall'Inghilterra : Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato a Dybala di andare allo United : Il mese di agosto potrebbe regalare grandi novità per quanto riguarda il calciomercato: a livello europeo si attendono notizie sul fronte Pogba-Manchester United e Neymar-Paris Saint Germain, mentre in Serie A le società più attive sono proprio quelle di vertice. In particolar modo Napoli, Inter e Juventus potrebbero effettuare importanti acquisti: la compagine campana è alla ricerca di un esterno offensivo, mentre quella milanese deve ...

Dall'Inghilterra - Cristiano Ronaldo avrebbe detto si a scambio Dybala-Lukaku : Il mese di agosto potrebbe regalarci diverse sorprese di mercato, in Serie A ma in generale anche in Europa: due dei top player che potrebbero cambiare squadra sono Pogba e Neymar. Il francese vuole lasciare il Manchester United e potrebbe trasferirsi al Real Madrid mentre Neymar apprezzerebbe un ritorno al Barcellona. Per quanto riguarda invece la Serie A potrebbe delinearsi nei primi giorni di agosto un clamoroso scambio che coinvolgerebbe un ...

Calciomercato Juventus - Dall’Inghilterra : “Dybala chiede allo United stipendio più alto di quello di Pogba” : Calciomercato Juventus, la situazione più calda al momento è quella che riguarda il possibile scambio Dybala-Lukaku. Tutto dipende – lo si è capito – dalla volontà dell’argentino, che rispetto a qualche giorno fa ha quantomeno aperto alla possibilità di discutere con il Manchester United, seppur voglia capire le intenzioni di Sarri e di un eventuale ruolo della Joya nella nuova Juve. Nel frattempo, dall’Inghilterra ...

Dall’Inghilterra : “Napoli su Zaha - pronta maxi offerta per il giocatore” : Napoli su Zaha, il Daily Mail annuncia offerta per il giocatore del Crystal Palace Dall’Inghilterra: “Napoli su Zaha, pronta maxi offerta per il giocatore”. Stiamo parlando di una proposta da 65 milioni al Crystal Palace per l’ ivoriano che vuole trasferirsi all’ estero per giocare la prossima edizione della Champions League. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Napoli lancerà un’ offerta da 60 ...

Dall'Inghilterra - Daily Mirror : Juve vorrebbe scambio Dybala-Lukaku entro la settimana : La Juventus ha ripreso ufficialmente la preparazione fisica dopo la tournée asiatica, nella quale ha affrontato Tottenham, Inter (per l'International Champions Cup) e una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Gran parte del lavoro di Maurizio Sarri riguarderà in particolar modo la tattica, mentre la dirigenza bianconera è impegnata sul mercato soprattutto per piazzare alcuni esuberi. Il 31 luglio ci saranno le visite e la ...

Calciomercato Napoli - Dall’Inghilterra : “Pepé verso l’Arsenal” : Calciomercato Napoli, gli azzurri rischiano di rimanere senza nulla in mano. Dopo la notizia proveniente dalla Spagna, in attesa di conferma, secondo cui James Rodriguez sia stato tolto dal mercato dal Real Madrid, potrebbe presto sfumare anche l’altro obiettivo partenopeo, Nicolas Pepè. Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!” L’attaccante ivoriano, infatti, sosterrà le ...

Kia Stinger GT420 - Dall'Inghilterra per i track day : La filiale inglese della Kia ha realizzato la Stinger GT420, un esemplare unico pensato per la guida in pista nei track day. Partendo dalla base della versione di serie della Stinger con motore V6 biturbo, i tecnici hanno sviluppato una serie di modifiche ad hoc in collaborazione con lo Hyundai Motor Europe Technical Centre di Rüsselsheim.428 CV dal V6 3.3 biturbo. L'esemplare utilizzato dalla Casa è il primo giunto in Inghilterra ...

Franky Zapata - l’”uomo volante” - sfida la Manica : Dalla Francia all’Inghilterra su una minuscola tavola a 140km/h : Dopo lo show sull’avenue parigina degli Champs-Elysées in occasione della Festa Nazionale del 14 luglio, Franky Zapata, l”uomo volante’, tenta un’altra grande impresa. Domani mattina, il quarantenne francese tornerà sulla sua ‘Flyboard‘ – la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita – per tentare la trasvolata della Manica. Il decollo è fissato a Sangatte, nel nord della Francia, alle ...

Calciomercato Juventus - Dall’Inghilterra propongono un nuovo nome per la fascia : Sarri ha chiesto Rose : Due importanti innesti a centrocampo, due in difesa ed uno in attacco (da valutare) e il colpaccio De Ligt. Ma la Juve non ha finito il suo lavoro in entrata. Dall’Inghilterra riferiscono di un nome nuovo per la fascia sinistra qualora Luca Pellegrini dovesse andar via e serva un alternativa ad Alex Sandro. Il ‘Daily Mail‘ riporta di un interesse di Maurizio Sarri verso il terzino del Tottenham Danny Rose. Gli Spurs ...