Calciomercato Juventus | il punto sulle uscite | Monaco su Rugani e Matuidi | Bayern su

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La, dopo aver sistemato le entrate, lavora in uscita, magari per avere un tesoretto da spendere per un ultimo colpo negli ultimi giorni. Tanti i nomi che non rientrano più nel progetto bianconero. Tra questi ci sono Mandzukic,. I tre calciatori sono molto richiesti e nelle ultime ore c’è da registrare un interesse concreto delper il difensore e per il centrocampista.potrebbero essere attratti dalla Costa Azzurra. Sul centrale della Nazionale continua a pressare forte anche la Roma, che ha offerto un prestito da cinque milioni con futuro riscatto, mentre lavorrebbe 30 milioni subito. Cosa non da escludere con i monegaschi, che potrebbero investire cash, soprattutto in caso di cessione di Falcao. Anche il centrocampista francese, Blaise, piace molto in patria e sembra aver fatto passi avanti nelle trattative ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il punto sulle uscite della #Juventus - romeoagresti : Nuovi contatti in giornata tra #Juventus e #Monaco per #Rugani ?? - MarcoBovicelli : #Icardi, offerta del #Monaco per l’attaccante dell’#Inter sul quale ci sono #Roma, #Napoli e #Juventus: ostacolo ok… -