Bordoni | a Ostia è emergenza | ora roghi di rifiuti

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma – “Cumuli dinon raccolti, cittadini esasperati e. Questo e’ il quotidiano disagio in cui vivono i cittadini dicon inevitabili riflessi anche sul turismo in pieno Agosto”. Cosi’ Davidecoordinatore romano di Forza Italia e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. “Alla spazzatura non raccolta si e’ aggiunta quella data alle fiamme nei pressi della pineta di Castel Fusano e, nei giorni scorsi, a ridosso degli stabilimenti balneari sulla via Litoranea- commenta- Le indagini sono in corso ma questa situazione e’ certamente favorita dal caos nella gestione dei. L’Ama oggi fa sapere in una nota che anche nella giornata di Ferragosto assicurera’ la presenza sul territorio ma, purtroppo, dobbiamo ricordare che non sono ancora rientrati i disagi legati ai ritardi nella raccolta dei ...

