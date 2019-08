U&D | Deianira Marzano lancia accuse pesanti a un autore della De Filippi

Deianira contro autore di U&D : avrebbe chiesto un appuntamento a delle corteggiatrici : In questi giorni su Instagram si sta consumando un duro scontro social tra alcuni ex partecipanti del programma di Canale 5 Uomini e Donne, in particolare tra l'ex corteggiatore Mario Serpa e l'ex tronista Teresa Cilia e la storica autrice del programma Raffaella Mennoia, in difesa della quale negli ultimi giorni si sono schierati anche l'opinionista Gianni Sperti e l'influencer Karina Cascella. Uno scontro che ha fatto molto parlare sul web e ...

U&D - Deianira dice : 'La redazione voleva che Damante fingesse interesse per la Rocchini' : E' un'estate decisamente ricca di rivelazioni e colpi di scena quella che riguarda il mondo dei protagonisti di Uomini e Donne. In questi giorni, infatti, in rete e sui social non si parla d'altro che dello scontro tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia: la prima accusa la seconda di essere una persona che vive di minacce e che ci sarebbero delle verità sul suo conto che ancora non sono venute fuori. Una situazione decisamente infuocata dove si è ...

U&D - Deianira Marzano : 'Autore chiedeva alle ragazze di uscire con lui - Mennoia sapeva' : Da quando Mario Serpa ha attaccato pubblicamente la redazione di Uomini e Donne, non passa giorno che qualche ex protagonista non usi i social network per raccontare la sua verità a riguardo. Poche ore fa, l'influencer Deianira Marzano ha informato i suoi followers di un episodio che sarebbe avvenuto non molti mesi fa: un suo conoscente l'ha informata del fatto che ci sarebbe un autore del dating-show che avrebbe l'abitudine di chiedere alle ...

Deianira Marzano su Gianni Sperti di U&D : 'Ha le pa... e si espone a differenza di altri' : La polemica lanciata da Mario Serpa nei confronti degli autori di Uomini e Donne non si arresta. L'ex corteggiatore ha attaccato la redazione del programma, scagliandosi soprattutto contro Raffaella Mennoia, rea a suo parere di proteggere l'ex tronista Claudio Sona. Il botta e risposta tra Serpa e la Mennoia ha riacceso i riflettori su una vicenda che ormai sembrava superata da tempo: quella delle voci relative ad una presunta relazione segreta ...

U&D - Luca Daffré avvistato assieme ad Emma Muscat : la segnalazione di Deianira Marzano : Oggi, lunedì 29 luglio, Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una segnalazione riguardante Luca Daffré ed Emma Muscat che in pochissimo tempo ha già creato tantissimo rumore sui social. Di che si tratta? A quanto pare una fan dell'influencer ha avvistato un paio di giorni fa l'ex corteggiatore di Uomini e Donne assieme all'ex allieva di Amici in un famoso fast food vicino alla stazione di Milano Lampugnano. Stando a ciò che ha raccontato ...

U&D - Deianira posta messaggi del fidanzato della Nasti mentre 'ci prova' con altre donne : Angela Nasti, ex tronista si Uomini e donne, ha reso da poco ufficiale la sua relazione con il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. La ragazza ha infatti iniziato a postare di recente le foto con il suo nuovo amore, ma già sul web da diverso tempo si vociferava di un flirt della donna con il ragazzo. Sono molti i fan del programma della De Filippi che l'hanno criticata per il suo atteggiamento, asserendo di aver preso tutti in giro all'interno ...

U&D - Deianira Marzano smaschera Manuel Galiano : 'Eri con un'escort' : È ancora polemica sul presunto tradimento di Manuel Galiano nei confronti di Giulia Cavaglià. Infatti, dopo che l'ex corteggiatore ha rotto il silenzio sui social, smentendo le voci riguardanti la crisi con la bella ex tronista, sono arrivate delle nuove accuse da parte del profilo Instagram di Deianira Marzano, detta La Terribile. Quest'ultima pare che abbia svelato ulteriori dettagli sul caso, riuscendo a smascherare Manuel. Sembra infatti che ...

U&D - Deianira Marzano parla di crisi tra l'ex tronista e Galiano : lui l'avrebbe tradita : I fan della coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono in apprensione. Alla base dell'allarmismo ci sarebbero le voci di un presunto tradimento dell'ex corteggiatore ai danni della sua fidanzata. A rendere pubblica la notizia ci ha pensato la famosa blogger Deianira Marzano. Giulia e Manuel sono usciti felicemente da Uomini e Donne e fino ad oggi non hanno mai mostrato nessuna crepa all'interno del loro rapporto. Attraverso un video ...

U&D - Manuel avrebbe baciato una ragazza che non è Giulia : la segnalazione di Deianira : Il viaggio a Ibiza che Manuel Galiano ha deciso di fare senza la sua Giulia Cavaglià, potrebbe essere la causa della loro rottura: stando ai gossip che stanno circolando sul web in queste ore, il ragazzo sarebbe stato avvistato mentre baciava un'altra donna in un locale della Isla. A mostrare le immagini del presunto tradimento dell'ex corteggiatore di U&D, è stata la sempre informatissima Deianira Marzano: l'influencer ha pubblicato il ...