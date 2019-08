Tragico incidente in Calabria | muore uomo 49enne | ferita una famiglia

Lutto nel mondo del calcio - Tragico incidente : perde la vita un giovane giocatore : Gravissimo Lutto nel mondo del calcio, un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. Il suo nome era Marco Calderaro, giocava nei dilettanti dello Scalea. Il giovane, per cause accin corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo.L'articolo Lutto ...

Tragico incidente sul Grande raccordo anulare : muore giovane di 23 anni : Andrea Pegoraro Il ragazzo ha perso la vita in un violento scontro con una 500. Aveva accettato il passaggio di due amici dopo una serata in discoteca Ha perso la vita a 23 anni in un Tragico incidente stradale sul Grande raccordo anulare (Gra) domenica mattina all’alba. Il giovane, originario di Guidonia, aveva accettato il passaggio di due fratelli di Palombara dopo una serata in discoteca ed è morto nello scontro con una 500 sulla ...

Trentenne muore in un Tragico incidente in Calabria - vicino Colosimi : Un nuovo ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane ragazzo di 30 anni. Nel sinistro sono rimaste ferite altre quattro persone di cui al momento non sono state rese note le condizioni di salute. A rimanere coinvolte sono state due autovetture, ma non è ancora chiara la dinamica. Sul luogo dello schianto si sono recati i sanitari del 118, il magistrato di turno e i carabinieri per tutti i ...

Tragico incidente sulla statale : tir contro auto - morto uno studente di 29 anni : Lo schianto nel Casertano: il ragazzo, a bordo di una Fiat Punto, si è scontrato contro un camion carico di pesce. In...

Tragico incidente stradale nel potentino : muore un bimbo di 4 anni - feriti i genitori : Un bimbo di soli quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Balvano-Vietri, nel potentino. L'auto su cui viaggiava il piccolo insieme ai suoi genitori sarebbe finita nella corsia opposta, andando a schiantarsi contro il guardrail. La madre e il padre del bambino sono rimasti feriti nello schianto.Continua a leggere

Tragico incidente stradale - l’imprenditore muore insieme alla moglie : Ancora strade macchiate di sangue. Ancora lacrime da versare. Marito e moglie sono morti a Siracusa: erano a bordo di uno scooter, quando un’auto li ha travolti. Sono morti, intorno alle 20,30 di venerdì 2 agosto. Le vittima si schimavano, Armando Tropea, 62 anni, e la moglie Maria Pia Reale, di 59. Lui era il direttore nazionale della divisione stampa e digital locale della Manzoni, la società che si occupa della raccolta pubblicitaria ...

Tragico incidente aereo in Pakistan : velivolo militare si schianta sulle abitazioni - è strage : Il drammatico schianto, avvenuto in un quartiere residenziale della città di Rawalpindi, ha innescato anche un devastante incendio. Almeno 19 persone sono morte compresi i cinque militari a bordo dell'aereo impegnato in una operazione di addestramento, mentre sono decine i feriti. Alcuni cadaveri trovati carboniczzati.Continua a leggere

Poliziotto muore in un Tragico incidente stradale : Cristian, 44 anni, era in servizio alla Digos di Milano. Il cordoglio dei colleghi: "Che la terra ti sia lieve"

Superstock 600 – Tragico incidente a Snetterton : Aaron Clifford in coma : Il 19enne Aaron Clifford in coma dopo un terribile incidente nel warm up della gara di Superstock 600 di Snetterton Spaventoso incidente durante il giro di warm up della Superstock 600 britannica. Ieri, sulla pista di Snetterton, il 19enne Aaron Clifford è stato protagonista di un terribile schianto, a causa del quale ha riportato un trauma cranico ed altre lesioni. Prima del trasferimento in ospedale, Aaron è stato posto in coma nel ...

Tragico incidente : bimba uccisa da pallina da golf colpita dal padre : Un Tragico incidente si è verificato in un campo da golf in Utah (USA): una bimba di 6 anni è stata accidentalmente uccisa da una pallina colpita dal padre. La polizia ha reso noto che padre e figlia si trovavano nel campo di gold Sleepy Ridge a Orem, e la piccola era seduta – come spesso faceva – sul golf cart, perché le piaceva accompagnare il padre sul green. La bambina è stata ricoverata in condizioni critiche in un ospedale di ...

Auto nel canale - morti quattro ragazzi : Tragico incidente stradale a Jesolo : Era l'una e mezza quando vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti lungo la strada regionale 43 in Via Adriatico...

Vittoria - il Tragico incidente del Suv che falcia due cuginetti. Il papà : «Alessio mi è morto davanti» : Il pregiudicato guidava ubriaco e drogato di cocaina. La folle corsa, il sorpasso. E i ragazzini di 11 e 12 anni sono stati travolti: uno è morto, all’altro sono state amputate le gambe

Vittoria - Tragico incidente mortale : muore un bambino : Gravissimo incidente stradale stasera in via IV aprile a Vittoria. Un Suv ha travolto due bambini che erano seduti sul marciapiedi. Uno è morto

Tragico incidente in Calabria - 24enne perde la vita : Un terribile incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Calabria e ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si è andato a schiantare contro un'autovettura. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e purtroppo ad avere la peggio è stato proprio il 24enne, che nonostante l'intervento dei soccorsi del 118, è deceduto. A pochi ...