Spal | via libera per l’apertura dello stadio | contro la Feralpisalò si gioca regolarmente

(Di martedì 13 agosto 2019) Nella mattinata di oggi, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato autorizzazione al“Paolo Mazza” di Ferrara dopo i lavori estivi. Lagiocherà il terzo turno di Coppa Italia domenica 18 agosto alle ore 20,45 allo“Mazza”, formazione bresciana inserita nel girone B di Serie C. I biancazzurri avevano già incontrato in amichevole a Valles la squadra di Damiano Zenoni nel precampionato estivo. La societàsrl ringrazia la Commissione Provinciale di Vigilanza per la disponibilità dimostrata nel riunirsi in tempi particolarmente ristretti. L'articolo, viaper l’aperturalasial ‘Mazza’ CalcioWeb.

