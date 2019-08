Maltempo | Confagri | in Lombardia danni a campi e strutture

Maltempo - Confagri : Valdichiana in ginocchio - perso il 100% dei raccolti : Una tempesta si è abbattuta sabato scorso sulla Valdichiana distruggendo per intero le colture, proprio all’inizio della stagione dei raccolti : lo rende noto Antonio Tonioni, presidente di Confagri coltura Ortofrutta, che ha tracciato questa mattina un bilancio in occasione della riunione convocata per fare il punto sui danni dell’ondata di Maltempo che sabato scorso ha travolto la Toscana. “La Valdichiana – ha spiegato ...

Maltempo - Confagricoltura : “Nell’aretino le nostre culture distrutte - chiederemo lo stato di calamità” : “Non c’è altro da fare che avere il riconoscimento di stato di calamità naturale in maniera tale che almeno i danni più gravi possano essere riparati o vedremo decine di aziende chiudere. Stiamo già provvedendo a raccogliere la documentazione per la richiesta ma già ora, nonostante i dati non siano ancora definitivi, siamo in grado di stimare una perdita nelle nostre produzioni superiore in media al 50%, anche se i nostri associati ci ...