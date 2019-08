Governo | Pelonzi-Palumbo | giusta moratoria sgomberi

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma – “Facciamo appello alla sindaca affinche’ si adoperi per sospendere glinella Capitale alla luce della complessa situazione politica in corso. Una misura di questo genere e’ assolutamente necessaria: non sappiamo come il Paese uscira’ da questa grave incertezza istituzionale, siamo inoltre in attesa di fissare sul tema una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina in cui si discutera’ delle modalita’, dell’uso dei fondi e del personale comunale per queste attivita’. Siamo peraltro consapevoli che questi momenti di crisi aggravano fortemente le condizioni di chi gia’ vive in situazioni di disagio sociale. È bene dunque concedere una tregua a Roma sul fronte deglie, parallelamente, aprire un ragionamento che punti si’ a ristabilire la legalita’ in certi contesti, ma sempre partendo ...

