Vuoi una bistecca o un futuro per i tuoi nipoti? Con carne e latte stiamo distruggendo la

Antonella Clerici contro la De Santis : «Mi sento sopportata più che supportata. Se su 7 sere non trovi una collocazione per me - significa che non Vuoi trovarla» : Antonella Clerici “Ho la sensazione che si sia rotto qualcosa: mi sento sopportata piuttosto che supportata“. Antonella Clerici vuota il sacco ed esprime tutto il suo malessere per essere stata fatta fuori dai palinsesti della Rai per la prossima stagione tv 2019/2020. Parla di dispiacere, più che di arrabbiatura, perché – spiega – “la rabbia si accende e si spegne, il dispiacere rimane”. Preso atto di non ...