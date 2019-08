Nel Pd fenomeni di preoccupante decadenza

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Prendiamo a prestito Nanni Moretti per strologare didi.Zingaretti vuole il voto di fretta per ‘leaderizzare’ a sua immagine il Pd, senza dire, in caso di improbabile débacle del centrodestra, che dopo farà l’alleanza con i grillini. Mentre il Primo Matteo che pensava alla crisi mai più, colto alla sprovvista si arrabatta in una scusa convincente – la difesa civica del denaro degli italiani – per lanciare e organizzare ‘qualcosa’ di suo. Legittimo tutto quanto, ognuno adotta la strategia politica che vuole, basta che sia alla luce del sole. Oggetto di valutazione dei cittadini.La più spudorata e futurista delle due è il caterpillar di Casa Renzi. Contraddittoria. Governo istituzionale. ...

