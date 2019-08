Meteo | le previsioni di martedì 13 agosto

Previsioni Meteo Valle d’Aosta : a Ferragosto bel tempo e niente afa : “Correnti umide sud-occidentali favoriscono tempo perturbato sulla regione con precipitazioni sotto forma di rovesci, anche temporaleschi e localmente intensi per il transito di un fronte sulle Alpi. Dalla serata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità con qualche episodio di foehn e schiarita, più ampie nei prossimi giorni per un lieve incremento dei valori barici“: lo si legge nel bollettino emesso dall’ufficio ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Domenica 11 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato I Venti risulteranno deboli occidentali Le Temperature risulteranno in lieve aumento I Mari risulteranno calmi Rischio Incendio: ...

Meteo - le previsioni del tempo per Ferragosto : caldo rovente - 50° al suolo - nubifragi e grandine. La mappa : Forti temporali e picchi di caldo fino a 40° (e 50° al suolo). Sarà un Ferragosto piuttosto movimentato sul fronte previsioni del tempo. Secondo 3BMeteo "un intenso fronte temporalesco transiterà tra lunedì e martedì portando forti temporali su parte del Nord. Anche se i fenomeni più intensi saranno

Previsioni Meteo : domani calo termico e temporali al Nord - caldo al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Cede ulteriormente la pressione sulle regioni settentrionali ad opera di un cavo Nordatlantico più pronunciato e in penetrazione fino alla Sardegna. In seno a esso viaggeranno correnti instabili soprattutto dal Golfo del Leone, dalla Provenza, verso l’alto Tirreno, poi in direzione delle regioni Centro-orientali. La particolare predisposizione instabile in verticale, permetterà la formazione, per buona parte della giornata, di nubi ...

Previsioni Meteo - Allerta sull’Italia : nubifragi al Nord - caldo asfissiante al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Un lunedì di autentica tribolazione per l’Italia. Una giornata che lascerà il segno Meteorologicamente, contraddistinta da eventi estremi e anche contrapposti in azione al Nord e al Centro-Sud. Intanto va detto subito che il flusso umido atlantico ha abbassato leggermente la sua azione in latitudine, riuscendo a penetrare con fronti instabili fino alle pianure settentrionali, anche verso la Toscana e Nord Appennino, Romagna, portando più ...

Meteo Ferragosto 2019 : 13 - 14 - 15 agosto : le previsioni del tempo sull’Italia : Meteo Ferragosto 2019 – L’estate arriva al suo clou: Ferragosto. Ma che tempo farà? A partire da lunedì 12 “una perturbazione atlantica si avvicinerà alle regioni settentrionali. Le prime piogge arriveranno già dal mattino di lunedì su Valle d’Aosta, Piemonte nord-occidentale, angolo nord-ovest della Lombardia e Sud Tirolo” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, aggiungendo che, “nelle ore centrali, ...

Previsioni Meteo 12 agosto : temperature torride - ma da domani il caldo darà una tregua : Quella di oggi, lunedì 12 agosto, sarà una nuova giornata all'insegna del caldo torrido con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Da domani però il meteo darà una tregua, almeno al nord.Continua a leggere

Meteo - le previsioni di lunedì 12 agosto : Meteo, le previsioni di lunedì 12 agosto Continua il caldo quasi ovunque sulla Penisola, con un aumento delle temperature al Centro e al Sud. Sul Settentrione previsti invece brevi temporali diurni, anche di forte intensità sulle Alpi. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - ecco l'anticiclone africano : è la domenica più calda dell'anno PREVISIONI : Quella dell'11 agosto sarà una domenica di Meteo contrassegnato da temperature in forte aumento e già prossime ai 40°C. Il possente anticiclone di matrice...

Previsioni Meteo domenica 11 agosto - caldo torrido e temperature in aumento fino ai 40 gradi : caldo torrido e temperature altissime, che raggiungeranno anche i 40 gradi: le Previsioni meteo per domenica 11 agosto evidenziano una giornata in cui sarà ancora il caldo a farla da padrone. Poche le piogge previste in tutta Italia, con bel tempo su quasi tutta la Penisola. Continuano ad aumentare, in alcune zone, le temperature minime e massime.Continua a leggere

Previsioni Meteo : si cambia per FERRAGOSTO. Calo termico di 10°C e tutto ritorna in norma [MAPPE e DETTAGLI] : Modelli matematici oramai tutti concordi: il giorno di Ferragosto segnerà la fine dell’incubo caldo. A dire il vero un Calo importante al Centro Nord ci sarà già nel corso della vigilia, nell’ordine di -4/-6°C, meno apprezzabile al Sud, tuttavia pur presente. Ma la giornata di Ferragosto sancirà definitivamente la fine di valori over 35°C su tutte le pianure, anche su quelle meridionali. Si concretizzerà, infatti, un cavo ...

Meteo - le previsioni di domenica 11 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 11 agosto La giornata completerà un weekend di caldo e afa su tutte le coste, ci sarà qualche temporale solo sull'area alpina di Piemonte e Lombardia. Temperature ovunque in aumento fino a 40 gradi. Sono previsti venti deboli e mari generalmente poco mossi. LE previsioni Parole ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia al Nord - caldo sopra la media al Centro-Sud per tutto il mese : È iniziata un’altra ondata di caldo che sta facendo salire le temperature ben oltre i +30°C in quasi tutta Italia. In particolare, Calabria e Sardegna si stanno già avvicinando ai +40°C. E sembra proprio che il caldo non abbandonerà la penisola per tutto il mese di Agosto, in particolar modo al Centro-Sud, che per il resto del mese avrà temperature sopra la media. Il Nord, invece, sarà interessato da qualche raffreddamento e dal ritorno della ...

Previsioni Meteo - lunedì e martedì di fuoco sull’Italia : +37/+39°C in pianura - punte di +42/+43°C [MAPPE e DETTAGLI] : Stiamo entrando nel vivo della fase super calda da giorni annunciata, la più calda di quest’estate 2019. Quattro giorni, da oggi, sabato 10, di “tribolazione” crescente, con temperature già molto calde, +34/+ 37°C diffusi, ma anche punte di +38/+39°C, e lievitazione progressiva tra domenica, lunedì e martedì, di +2/+3°C, fino a +4°C, entro martedì 13, rispetto ai valori odierni. Complessivamente si configura un sopra media ...