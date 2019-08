L’uomo del giorno | Javier Ernesto Chevanton | una storia d’amore con il Lecce e un suocero

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019), nato il 12 agosto 1980, compie oggi 39 anni. Inizia la sua carriera con la maglia del Danubio in patria segnando 53 gol in 62 partite. La sua vita, calcistica e non, è legata indissolubilmente al. Arriva in Salento nel 2001 e disputa tre ottime stagioni, specialmente la terza nella quale realizza 19 reti. Poi i passaggi al Monaco, al Siviglia, all’Atalanta, poi, Colon, ancora, Qpr, Liverpool Montevideo e Soccer Dream Parabita, club con il quale torna a giocare nel 2017 dopo aver annunciato il ritiro nel 2015. Nella Terza Categoria segna 16 gol in 3 partite prima di appendere le scarpette al chiodo definitivamente. Con l’Uruguay ha segnato 7 gol in 22 apparizioni. Unad’amore quella con il. Una scintilla scoccata subito. Esordio contro il Parma e dopo 2 minuti, palla rubata a Frey e gol. Personalità e ...

