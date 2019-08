Kate Middleton in pantaloncini è una visione | il segreto della sua forma smagliante

Meghan Markle e Kate Middleton di nuovo incinta nel 2020 : l’indiscrezione : I royal watchers ne sono certi, il 2020 sarà l’anno dei royal baby, grazie alle nuove gravidanze di Meghan Markle e Kate Middleton. A corte infatti si programma tutto, persino le nascite dei nipotini della Regina Elisabetta. Fonti di Palazzo infatti riferiscono che The Queen avrebbe imposto alle mogli dei nipoti di rimanere incinta, se davvero vogliono un altro figlio, entro il 2020. L’anno successivo infatti sarà off limits per ...

Nuovi eredi per Meghan Markle e Kate Middleton? A corte si pianificano anche le gravidanze - : Carlo Lanna A corte si programmano persino le gravidanze e proprio per questo, sia Meghan Markle che Kate Middleton, entro il prossimo anno potrebbero annunciare grosse novità Alla corte inglese niente viene lasciato al caso, neanche le gravidanze. Secondo le informazioni che sono trapelate da i "royal watcher", riportate da Vanity Fair, sia Meghan Markle che Kate Middleton avrebbero pianificato di allargare ulteriormente la loro ...

Kate Middleton perfetta in pantaloncini : la sua nuova dieta quotidiana : Kate Middleton, dopo ben tre figli, sfoggia una linea perfetta e in pantaloncini ha stregato tutti. Come fa? Il merito sarebbe tutto di una dieta quotidiana molto particolare. Se dopo le gravidanze la duchessa di Cambridge si era affidata alla dieta Parker, negli ultimi mesi, secondo il Daily Mail, avrebbe deciso di mutare il suo regime alimentare. I risultati dei suoi sforzi sono stati ben visibili durante la regata di beneficienza a cui a ...

Charlotte - la principessina fa la linguaccia ai giornalisti - Mamma Kate Middleton non riesce a fermarla : Principessa sì, ma non troppo. Il gesto di Charlotte, la figlia più piccola del duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate Middleton, ha fatto scoppiare in una...

Charlotte principessa di simpatia : alla regata fa la linguaccia e Kate Middleton se la ride : La regata di beneficenza, la King's Cup, è arrivata anche nel Regno Unito e non poteva non essere inaugurata dalla famiglia reale. William e Kate hanno partecipato gareggiando in due squadre diverse, mostrandosi molto divertiti, con loro anche i principini George e Charlotte. La piccola Charlotte ha poi salutato i fotografi con una bella linguaccia.Continua a leggere

Kate Middleton rompe il protocollo e indossa i pantaloncini (stregando tutti) : Kate Middleton rompe il protocollo e indossa i pantaloncini stregando il pubblico. Archiviate le discusse vacanze sull’isola di Mustique, ai Caraibi, la duchessa di Cambridge è tornata agli impegni regali. Lei e William hanno interrotto prima le ferie per prendere parte ad una regata di beneficenza dove, ancora una volta, Kate ha conquistato tutti. La King’s Cup era prevista per il 9 agosto, ma le previsioni meteo sfavorevoli hanno ...

Meghan Markle o Kate Middleton : la Regina svela chi preferisce : La preferita della Regina Elisabetta, a quanto pare, non è più Kate Middleton, ma Meghan Markle. A svelarlo a Page Six è Duncan Larcombe, esperto di Royal Family, che ha svelato i retroscena del rapporto di The Queen con la duchessa di Sussex. A quanto pare la Regina ha creato un legame molto forte con Meghan, diverso da quello che ha con Kate Middleton e con gli altri membri della famiglia reale. Le due sono molto complici ed Elisabetta avrebbe ...

La regina Elisabetta non ha incontrato Kate Middleton per molti anni - : Francesca Rossi I rumors sostengono che la regina Elisabetta abbia acconsentito a incontrare Kate Middleton solo dopo 5 anni di fidanzamento con il principe William Il rapporto tra la regina Elisabetta e Kate Middleton sembra basato su una grande stima reciproca e su una buona intesa. La sovrana si è dimostrata una vera e propria guida per la moglie del principe William, nella prospettiva di una futura ascesa al trono dei duchi di ...

Kate Middleton ridicolizza Meghan Markle con una foto : "Lo ha fatto apposta" - altra rissa a corte : Lo scorso 4 agosto Meghan Markle, moglie del Principe Harry, ha festeggiato il suo trentottesimo compleanno. Molti gli auguri che la Duchessa del Sussex ha ricevuto, ma tra questi uno in particolare ha fatto parlare il mondo di Instagram. Il Principe William e Kate Middleton hanno pensato di fare gl

Kate Middleton - il mistero della nemica Rose Hanbury : che fine ha fatto? : Che fine ha fatto Rose Hanbury? L’ex amica (e oggi nemica) di Kate Middleton è misteriosamente scomparsa e nessuno sa darsi una spiegazione. Ma andiamo con ordine: qualche mese fa Rose, ex modella e moglie di David Rocksavage, il potente marchese di Cholmondeley, era finita sulle prime pagine di tutti i tabloid, indicata come la nuova rivale di Kate. Le due sono amiche da anni, ma ultimamente i rapporti si sarebbero incrinati a causa della ...

Meghan Markle compie 38 anni ma Kate Middleton non è invitata alla festa : il “gelido” messaggio d’auguri : Meghan Markle ha compiuto 38 anni domenica 4 agosto ed è stata sommersa dai messaggi d’auguri social, tra cui anche quelli del marito, il principe Harry, che le ha dedicato un messaggio molto romantico e commovente. Per l’occasione la Duchessa del Sussex ha organizzato un party in grande stile nella loro nuova residenza di Frogmore Cottage, a cui hanno partecipato pochi amici fidati e ospiti selezionati. Tra questi non c’erano ...

