Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019)vuole la. E’ appena iniziata una settimana decisiva per il futuro dell’attaccante argentino, il tempo stringe ed è necessario trovare una soluzione per il calciatore dell’Inter. La situazione è abbastanza chiara,vuole lae ha intenzione di vestirsi di bianconero per la prossima stagione e perha rispedito al mittente le altre proposte, il club nerazzurro vorrebbe venderlo allao alma il calciatore aspetta i bianconeri. Importante offerta del presidente De Laurentiis da 60 milioni di euro mentre i giallorossi hanno messo sul piatto 35 milioni più il cartellino di Dzeko, entrambe le valutazioni sono state accettate dell’Inter. Laè invece forte della volontà del calciatore argentino ma prima di affondare deve muoversi in uscita, in particolar modo deve cedere Dybala nel mirino del Psg e ...

CalcioWeb : #Icardi ha in testa solo la #Juventus, l'argentino per adesso rifiuta Napoli e Roma: cosa manca per l'affare con i… - CalcioWeb : #Icardi ha in testa solo la #Juventus, l'argentino per adesso rifiuta Napoli e Roma: cosa manca per l'affare con i… - mnemocs : @ArenaRosario @marifcinter Lo so, ma voglio sognare così: Può arrivare lo stesso se si incastrano le cessioni e l… -