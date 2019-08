Enna | omicidio a Piazza Armerina | figlio uccide il padre in una macelleria

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Una terribile tragedia familiare si è consumata nella tarda mattinata di ieri, 12 agosto, a, in provincia di, precisamente in una. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, un uomo di 34 anni, Carlo Lo Monaco, ha ucciso ilArmando, un 53enne. La vittima sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Dalle pagine online di Repubblica si apprende che l'assassino era già conosciuto da tempo alle Forze dell'Ordine, in quanto a suo carico pendevano una serie di denunce: il soggetto pare avesse avuto anche trascorsi in forze politiche di estrema destra, mentre la sua pagina Facebook sarebbe piena di post relativi a teorie del complotto e massoniche.scaturito forse da conflitti tra i due Al momento non sono chiare le cause che hanno portato il 34enne ad agire in questa maniera così truce e sconsiderata. Pare, almeno così si apprende ...

TgrSicilia : #Omicidio a #PiazzaArmerina, in provincia di Enna. Un uomo avrebbe ucciso a coltellate il padre in una macelleria.… - allnews24eu : Omicidio a Piazza Armerina Uomo uccide il padre a coltellate - AllNews24 - PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Un uomo ha… - alepinello : RT @TgrSicilia: #Omicidio a #PiazzaArmerina, in provincia di Enna. Un uomo avrebbe ucciso a coltellate il padre in una macelleria. Indaga l… -