C’è un’altra bufala su Carola Rackete

“Finalmente sposa”. Eleonora Daniele allo scoperto : e C’è un’altra grossa novità : Fiori d’arancio per Eleonora Daniele. Dopo quasi vent’anni d’amore, la bionda conduttrice di Storie italiane convolerà a nozze con Giulio Tassoni. E non basta, c’è già un figlio in cantiere. Al settimanale Chi infattim Eleonora Daniele ha rivelato di aver scoperto un istinto di maternità che prima non aveva e, non a caso, al suo matrimonio ci saranno un sacco di bambini. Sarà un evento che, come lo ha definito lei stessa, “insolito”: non vuole ...

Mamma partorisce con il cesareo ma quando i medici aprono la pancia dentro non C’è nulla - i medici sono terrorizzati - è accaduto qualcosa che non è mai successo a nessun’altra donna : Una ragazza di soli 21 anni, Amber Hughes, inglese ha vissuto un’esperienza davvero unica. La ragazza, incinta, ha terminato i mesi e doveva partorire. Per delle complicazioni i medici decidono di farle un taglio cesareo d’urgenza. La fanno stendere sul lettino e iniziano tutte le operazioni preliminari dopo di che le aprono la pancia ma, con enorme sorpresa di tutti i medici presenti, nella pancia della Mamma non c’era alcun ...

“Guarda - C’è…”. Aurora Ramazzotti ne combina un’altra : pubblica video hot col fidanzato : È un’estate da incorniciare o da cancellare quella di cui è protagonista Aurora Ramazzotti? Non lo sappiamo ed è difficile dare un’opinione. Le pagine di gossip sono piene dei suoi piccoli “scandali”, tra toccatine hot con le sue amiche alla questione del numero di mamma Michelle. Ma allo stesso tempo, sta crescendo sempre di più la sua popolarità, con il numero di seguaci su internet che aumenta a vista d’occhio giorno dopo giorno. E così le ...

C’è un’altra Tav : "Ci uccidono con l’onda!". “Nel clero esistono impianti a onde che torturano, rovinano e uccidono da lontano milioni di morti in Italia”. “Chiesa assassina che uccidi coll’onda”. “In tutta Italia coll’onda ultravioletta colpiscono i cani e morsicano il più vicino”. Erano gli slogan che negli anni se

Calciomercato Juventus - C’è un’altra estimatrice tedesca per Mario Manduzkic : Nonostante il rinnovo nell’ultima stagione, Mario Mandzukic viene dato per partente alla Juve. Era uno di quei calciatori molto funzionali al gioco di Allegri, ma poco a quello di Sarri. Non mancano gli estimatori, a cui si aggiunge un’altra squadra oltre alla nota Borussia Dortmund. Secondo la ‘Bild, sul centravanti croato ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che considererebbe l’attaccante come l’erede ideale ...

I motivi della rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè : “C’entra un’altra donna - un’ex di UeD” : Il settimanale Chi rende noti i motivi della rottura tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez. Ad allontanare i due sarebbe stata un’altra donna, una ex di Uomini e Donne diventata amica del fratello di Belén. Soleil e Jeremias si sarebbero lasciati circa una settimana fa. Per il momento, nessuno dei due ha commentato la separazione.Continua a leggere

Pensionato morto a Manduria - arrestati 8 minori : C’è un’altra vittima della baby gang : Le indagini della magistratura sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il Pensionato pugliese di 65 anni, hanno portato all'arresto di 9 persone tra cui 8 minori. Tutti sono accusati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati. vittima dei loro raid anche un 53enne affetto da insufficienza mentale grave.