Si getta nell' Arno e poi cammina seminudo in città

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Andrea Pegoraro Un australiano di 23 anni era scomparso alla vista dei soccorritori. Trovato 2 ore dopo in centro a Firenze Si è fatto una nuotatae poi è stato vistore senza vestiti in centro a Firenze. Protagonista della simpatica vicenda un ragazzo australiano di 23 anni che è stato denunciato a piede libero per i reati di procurato allarme e interruzione di pubblico servizio e sanzionato per stato di ubriachezza. Come raccontato da Firenze Today, tutto è cominciato intorno alle tre della notte scorsa quando il giovane è stato visto lanciarsitra il Ponte alla Carraia e il Ponte Vespucci. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno trovato sul parapetto dei vestiti, un portafoglio e un telefono cellulare eo stesso momento hanno notato un ragazzo che raggiungeva a nuoto la sponda vicino a LungVespucci. Il giovane ha visto ...

