Roberta Lombardi è favorevole a un governo del presidente insieme al Pd

Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) Intervistata da la Repubblica,, grillina della prima ora, dirigente storica del MoVimento e oggi capogruppo dei 5Stelle alla Regione Lazio, sposa in toto la linea del capo carismatico Beppe Grillo, tornato d'impeto sulla scena politica per dire “no” alle elezioni subito richieste da Matteo Salvini. Il quale “deve capire capire che il Parlamento non è ai suoi ordini”. E si dice pronta ad un esecutivo delMattarella, “anche con il Pd”. Così facendo però sposa in pieno anche la linea di Matteo Renzi, che da giorni e oggi anche sul Corriere della Sera invoca unistituzionale, il voto sul taglio dei parlamentari e poi il referendum. E all'intervistatore del quotidiano romano di Largo Fochetti che le fa osservare se non sia un rischio appiattirsi su Matteo Renzi visto che è la prima volta che sposa la sua linea lei serafica risponde: “Io dopo aver ...

