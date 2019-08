Pensioni | 80 euro e reddito di cittadinanza | cosa succede se cade il governo

Pensioni d’oro dei commissari Ue : Juncker 22mila euro al mese : "Addii da nababbi: Pensioni d’oro per Juncker e i suoi". È questo il titolo di un pezzo pubblicato dal Fatto Quotidiano, firmato da Andrea Valdambrini, in cui il quotidiano diretto da Marco Travaglio si cimenta nello snocciolare i numeri da capogiro delle Pensioni e dei cosiddetti ‘paracadute’ spettanti ai membri uscenti della Commissione europea, ma anche agli europarlamentari. Secondo i calcoli del Fatto, il Presidente uscente della ...

Pensioni anticipate e opzione donna - Armiliato (CODS) : 'Importo mensile medio a 900 euro' : Nel Comitato opzione donna Social si torna a fare il punto della situazione in merito all'opzione di quiescenza anticipata ed alla relativa penalizzazione applicata sul futuro assegno. La fondatrice Orietta Armiliato ha infatti ripreso gli ultimi dati resi disponibili in merito a tale tipologia di assegni, evidenziando che con l'opzione donna "la media nazionale allo scorso giugno rileva un importo mensile pari a 900,00 euro". È l'effetto del ...

Reddito e Pensioni di cittadinanza : il 68% dei nuclei riceve meno di 600 euro : Dall'Inps arrivano nuovi dati in merito al Reddito di cittadinanza, ed in particolare al valore medio dell'assegno erogato. Nei primi tre mesi di funzionamento, le statistiche parlano infatti di circa 526,00 euro per nucleo familiare. Ancora più basso è il valore medio corrispondente alla pensione di cittadinanza, che risulta corrisposta in circa 207 euro per nucleo familiare. Se si prendono in considerazione entrambe le tipologie di misure ...

Pensioni : Quota 100 aumenta le uscite - assegno medio fino a 1.800 euro : Si continua a discutere sugli effetti più che positivi della cosiddetta Quota 100, la misura entrata in vigore lo scorso primo gennaio che consente di anticipare l'uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi: sono oltre 132 mila le richieste registrate nel primo semestre di sperimentazione battendo i 43 mila pensionamenti di vecchiaia. Stando a quanto affermato dal quotidiano economico "Il Sole ...

Uscita Pensioni anticipate a 62 anni : assegno più basso di 272 euro rispetto isopensione : Arrivano le prime simulazioni di calcolo delle pensioni da Il Sole 24 Ore dei lavoratori in Uscita con la pensione anticipata a 62 anni o con 37 anni e 10 mesi di contributi minimini grazie al contratto di contratto di espansione rispetto alla precedente misura dell'isopensione. Lo strumento, previsto dal Decreto legge numero 34/2019, consente di accompagnare alla pensione i lavoratori delle imprese con almeno mille dipendenti, con un risparmio ...

Pensioni flessibili essenziali : i giovani rischiano di andarci a 73 anni e con 300 euro : La pensione rischia di diventare una chimera? Se lo stanno chiedendo molti giovani di oggi, che si trovano ad affrontare un mercato del lavoro sempre più precario e che dovranno fare fronte nel futuro ad assegni decisamente insufficienti per fare fronte al costo della vita. Le stime sindacali al riguardo, emerse durante un convegno organizzato a Roma dalla Cgil, hanno messo in evidenza tutta la drammaticità della situazione oltre all'urgenza di ...

Riforma Pensioni - Salvini : 'Aumenteremo tante invalidità di 280 euro' : La prossima legge di bilancio potrà vedere al proprio interno un provvedimento di Riforma delle pensioni di invalidità, con l'obiettivo di garantire assegni più elevati. Lo annuncia il Vicepremier Matteo Salvini durante il proprio intervento alla Festa della Lega di Barzago. Secondo l'esponente leghista, "in manovra, se non tutte, aumenteremo tante delle pensioni di invalidità di 280 euro", spiegando che "è una vergogna perché un invalido con ...

Pensioni - Polverini (FI) : ‘Urgente aumento minime a 1000 euro’ : Forza Italia rilancia ancora una volta la proposta dell’aumento delle Pensioni minime, uno dei vecchi cavalli di battaglia dell’ex premier Silvio Berlusconi. A tornare sul punto, oggi a margine della presentazione del Rapporto annuale dell’Inps alla Camera, è la deputata azzurra Renata Polverini, ex sindacalista, tra le voci più autorevoli nel centrodestra in materia di lavoro e previdenza. “Serve urgentemente – ha dichiarato la parlamentare - ...

Pensioni - conti Inps fuori controllo : l'assegno "medio" a 1500 euro : Il segretario della Cgil Maurizio Landini attacca dopo la relazione annuale del presidente dell'Inps: "C'è l'esigenza di una...

Pensioni - si continua a discutere sui mancati adeguamenti oltre i 1522 euro : Il nuovo meccanismo di rivalutazione degli assegni Pensionistici resta al centro del dibattito pubblico sulla previdenza, dopo che il tema è stato a lungo motivo di scontro tra Governo e sindacati. La questione non appare di poco conto, sebbene per molti gli importi potrebbero sembrare risibili. Questo perché ad avere un notevole impatto sulla capacità dei pensionati di sostenere la crescita dell'inflazione è la sommatoria dei numerosi ...

Pensioni - in arrivo la quattordicesima a luglio per ratei fino a 1026 euro : Con il prossimo rateo di pensione in pagamento da lunedì primo luglio molti pensionati riceveranno la mensilità aggiuntiva conosciuta come quattordicesima. La platea di pensionati a cui questa prestazione si applica è di circa 3,5 milioni di soggetti. Si tratta di un emolumento aggiuntivo sulle Pensioni che viene erogato dall'Istituto di previdenza sociale italiano senza bisogno da parte del pensionato di produrre alcuna domanda. Una mensilità ...