Ondata di caldo e afa | gli italiani corrono ai ripari tra fontane e ombrelli FOTO

Ondata di caldo africano sull’Italia - ma Ferragosto sarà meno bollente : Ondata di caldo africano sull’Italia, ma Ferragosto sarà meno bollente Nella giornata di domenica 11 agosto sono otto le città da bollino rosso con temperature che al Sud sfiorano i 40 gradi. La situazione migliorerà da martedì Parole chiave: meteo ...

Caldo : l’Ondata di calore spinge alla fuga dalla città 2 italiani su 3 : Il Caldo spinge la fuga dalla città più di due italiani su tre (68%) che lasciano le case per andare in vacanza, fare una scampagnata o raggiungere parenti amici nella settimana del ferragosto: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell’ondata di calore sulla Penisola con 8 città da bollino rosso. Solo per poco più di un italiano su dieci (11%) – sottolinea la Coldiretti – il Ferragosto è un giorno come gli ...

Ondata di caldo : in Umbria superati +39°C - temperature elevate su tutta la regione : La nuova Ondata di calore sta producendo i suoi effetti in Umbria. Oggi superati i +39°C nella Media Valle del Tevere, tra Todi e Marsciano. Nel resto della regione il termometro si è attestato tra +32-38°C secondo quanto rilevato dal Centro funzionale della Protezione civile umbra. A Perugia la massima è stata di +36,7°C, a Terni di +36,5°C. A Foligno il termometro ha segnato +38,2°C, a Massa Martina +38,3°C, a Orvieto +37,8°C, Spoleto +36,7°C, ...

PREVISIONI METEO : Ondata DI CALDO - PICCHI DI 40°/ Afa letale : le zone colpite : Nuova ONDATA di CALDO africano sull'Italia: le PREVISIONI METEO annunciano PICCHI di 40 gradi sin da subito, weekend da incubo, ecco dove e quanto durerà.

Meteo - caldo agosto : quando finisce l’Ondata di calore (e cosa dobbiamo aspettarci) : Le previsioni per i prossimi giorni parlano chiaro: continueremo a soffrire il caldo ancora per un po' e saranno giorni...

Meteo - imminente una breve ma intensa Ondata di caldo in Italia e Balcani : temperature oltre i +35°C - localmente oltre +40°C [MAPPE] : Previsioni Meteo – Nel weekend del 10-11 agosto, è previsto un cambiamento nel modello per l’Europa con una dorsale in rafforzamento che si svilupperà in un’ondata di caldo relativamente breve ma importante sui settori centro-meridionali del continente e sui Balcani. Le temperature si spingeranno ben oltre i +35°C in molte aree, arrivando a superare localmente soglia +40°C. Ecco, allora, cosa ci attende da domani, sabato 10 agosto, fino a ...

Allerta caldo - nuova Ondata in arrivo in Emilia Romagna : a Bologna attesi +37°C : nuova Allerta caldo in gran parte dell’Italia: le alte temperature non risparmieranno l’Emilia Romagna, dove a Bologna sono previsti fino a +37°C. Lo annuncia Arpae evidenziando che i Comuni che ne risentiranno maggiormente, oltre a quello di Bologna, saranno quelli limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena. In pianura, il cado arriva anche ad Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, ...

Ondata di caldo in Giappone : almeno 39 morti a Tokyo : A causa delle alte temperature almeno 39 persone sono morte a Tokyo nella prima settimana di agosto: in oltre il 90% dei casi le vittime, tra 40 e i 90 anni di età, si trovavano all’interno delle loro abitazioni, senza il regolare uso dei condizionatori. In Giappone negli ultimi giorni si sono registrate temperature al di sopra di +35°C in molte aree dell’arcipelago, raggiungendo i +37°C nelle grandi metropoli, compresa la ...

Previsioni Meteo Sardegna : nuova Ondata di caldo con picchi fino a +42°C : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro. Da oggi a domenica gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono caldo africano e tanta afa con punte di +42°C. L’Isola subisce l’influenza dei venti sahariani: le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con ...

Previsioni Meteo Sardegna : nuova Ondata di caldo con picchi fino a 42°C : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro. Da oggi a domenica gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono caldo africano e tanta afa con punte di +42°C. L’Isola subisce l’influenza dei venti sahariani: le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con ...

Meteo Agosto - l’Italia si spacca in due : Ondata di caldo al Centro-Sud - forte maltempo al Nord [MAPPE] : Previsioni Meteo – l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico nel mese di Agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al ...

Meteo Italia : intensa e duratura Ondata di caldo africano in arrivo : Il tempo è tornato ad essere ampiamente stabile sulla nostra penisola, con un clima anche più gradevole grazie alle temperature che sono rientrate un po' ovunque nelle medie del periodo. Le...

Ondata di caldo in Giappone : picchi di +40°C - almeno 7 morti in poche ore : Prosegue l’Ondata di caldo in Giappone: si registrano temperature che sfiorano i +40°C in diverse aree dell’arcipelago, che hanno anche causato almeno 7 morti da venerdì. Tra le vittime una bambina lasciata all’interno di un’auto: l’incidente è avvenuto a Toyama, dove una neonata di 11 mesi è rimasta circa 4 ore legata al seggiolino della macchina con temperature che all’esterno raggiungevano i +32°C. La ...

Riscaldamento globale - Ondata di caldo in Groenlandia : persi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno [FOTO e VIDEO] : L’ondata di caldo che ha infranto record di temperatura storici in 5 Paesi europei a fine luglio, sta ora colpendo la Groenlandia, accelerando la fusione della calotta di ghiaccio dell’isola e causando un’enorme perdita di ghiaccio nell’Artico. La Groenlandia, l’isola più grande del mondo, è un territorio danese semiautonomo tra l’Atlantico e l’oceano Artico, la cui superficie è ricoperta di ghiaccio all’82%. L’area della calotta di ghiaccio ...