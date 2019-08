Siano Conte e Tria a portarci al voto

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 10 agosto 2019) La situazione italiana dopo l’apertura sostanziale della crisi per la disdetta del “contratto di governo” da parte di Matteo Salvini non va guardata adesso al passato ma al futuro. Perché il nostro Paese è davvero su una parete molto rischiosa.Sulla scala di difficoltà delle ascensioni in montagna adottata dalla Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) abbiamo l’impressione che il Governo Giallo-Verde ci abbia portato su una via tra il V e il VI grado.Arrivati qui la parte Gialla del Governo, guardando sotto, ha capito la gravità del rischio mentre la parte Verde è convinta di poter passare oltre arrivando all’XI grado.Cioè ad una via d’arrampicata estrema ,in questo caso al mondo della politica. Quella che porta al potere incontrastato del vincitore delle elezioni che ...

