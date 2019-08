La Genesi sulla Luna

Fonte : romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2019) La missionere israeliana, non ha avuto esito positivo, si prefiggeva di studiare in modo accurato i campi magnetici delle rocceri. Beresheet era il nome della missione: dalla prima parola della, che da inizio a tutta la Bibbia. La missione Beresheed aveva un qualcosa di altisonante nel nome e forse dissacrante al tempo stesso. Forse il voler quasi rendersi come Dio, sostituirsi a Lui. Si trattava di un veicolo leggero, di soli 180 chilogrammi senza carburante, lanciato da un razzo SpaceX Falcon 9. Staccatosi dal razzo 30 minuti dopo il decollo è entrato nell’orbita terrestre. Poi, ha sfruttato per due mesi la gravità terrestre, poi il lander ha usato li propulsori per spostarsi su orbite sempre più ellittiche fino a essere abbastanza vicino allada venire catturato dalla gravitàre. La missione è la prima missione spaziale israeliana e la prima ...

