Juventus-Napoli | tolto il divieto d' ingresso per i nati in Campania

Juventus - in stand by l'affare Icardi : Wanda Nara potrebbe virare su Roma e Napoli : In questa sessione di mercato c'è un tormentone che, molto probabilmente, durerà fino al 2 settembre: il caso Mauro Icardi. L'argentino, ai ferri corti con l'Inter dal 13 febbraio, data in cui è stato privato della fascia di capitano, ora è stato relegato fuori rosa e privato della maglia numero nove che è stata data al nuovo attaccante Romelu Lukaku, soffiato alla Juventus in extremis. È chiaro che i nerazzurri vogliono solo cedere la 'bocca di ...

Kiss Kiss Napoli – Oliva : “La Juventus può fare tutto - hanno paura di andargli contro - vi ricordo cosa mi successe” : Patrizio Oliva, campione di pugilato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul divieto posto in un primo momento della Juventus, poi modificsto per i nati in Campania di assistere a Juve-Napoli: “La Juventus si può permettere di fare quello che vuole, alla Domenica Sportiva quando dissi che si giocava in undici contro quattordici, nessuno intervenne perchè hanno tutti paura di sbagliare. Dzeko per il Napoli? Noi abbiamo ...

Juventus Napoli vietata ai nati in Campania : Ferlaino attacca : e Sarri? : Juventus Napoli vietata ai nati in Campania: Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, che ha conquistato con la propria formazione due scudetti ed una Coppa Uefa, ha parlato ai microfoni di ” la Repubblica” del divieto di vendita dei biglietti alle persone nate in Campania per la sfida Juve-Napoli, big match della seconda giornata di […] More

Juventus-Napoli vietata ai nati in Campania : la libreria fa lo sconto ai tifosi partenopei : L'iniziativa della libreria Libridine a Portici, comune vesuviano nel capoluogo partenopeo. Dopo l'annuncio della mancata vendita ai "nati in Campania" dei biglietti per la partita di campionato Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto, arriva il 15% di sconto su tutti i libri per i tifosi azzurri.Continua a leggere

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine nel calcio italiano e caos su Juventus-Napoli : Dopo il caos ripescaggi, gironi e calendari che ancora può portare ad altri colpi di scena, un Nuovo caso sconvolge il campionato di Serie C. Nelle ultime ore la Procura Federale ha deferito il calciatore Giulio Mulas ed il Piacenza per responsabilità oggettiva, nel mirino è finito un messaggio vocale dell’attuale calciatore del Carpi che avrebbe lasciato sul telefono di Alessandro Provenzano, suo ex compagno del Tuttocuoio ed all’epoca ...

Juventus-Napoli : trasferta vietata ai nati in Campania - Questura smentisce : Juventus-Napoli: trasferta vietata ai nati in Campania, Questura smentisce Dopo avervi parlato in questo nostro recente articolo del possibile arrivato dell’attaccante messicano Lozano a Napoli, passiamo a notizie relative alle prime sfide clou della serie A. Sabato 31 agosto 2019 si sfideranno a Torino Juventus-Napoli. Juventus-Napoli, l’antica rivalità Juventus-Napoli: na sfida da sempre molto sentita, con una grande ...

Juventus-Napoli - è già polemica : chi è nato in Campania non può comprare i biglietti. La questura : “Decisione non è concordata” : A tre settimane dal fischio d’inizio Juventus-Napoli ha già scatenato la prima polemica stagionale. Il club bianconero ha deciso il divieto di vendita dei biglietti ai nati in Campania nel giorno del big match in programma all’Allianz Stadium il 31 agosto. La comunicazione della Juve, quindi, lascia intendere che non saranno solo i residenti a non poter accedere ma, appunto, chiunque sia nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, ...