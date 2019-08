Fa selfie con Salvini e non le affittano stanza | “Non disponibile per chi simpatizza con

Roma - niente stanza in affitto “per chi fa selfie con Salvini” : la denuncia di una studentessa : La camera “non è disponibile per chi simpatizza, patteggia e si fa selfie con chi è felice di gettare gente in mare“. Così si è sentita rispondere dalla proprietaria di una casa, una ragazza che cercava una stanza in affitto a Roma e che sul suo profilo Facebook aveva appena pubblicato una foto con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, scattata durante uno degli ultimi comizi a Sabaudia. A raccontarlo il quotidiano free ...

Fa selfie con Salvini - proprietaria le nega affitto della stanza : La denuncia-choc arriva da Alessandra, studentessa di 19 anni di Latina, che aveva risposto ad un annuncio pubblicato su Facebook. Ma la proprietaria, vedendo la giovane ritratta insieme al leader leghista, le ha negato la stanza. Alessandra è una giovane 19enne che, come migliaia di suoi coetanei, si è messa attivamente alla ricerca di una stanza in affitto per poter studiare all'università. Ma la risposta ricevuta dalla ...

Misurare la pressione con un selfie è possibile : È impossibile avere sintomi dell'ipertensione senza Misurare la pressione. Questa impercettibilità è valsa alla malattia il soprannome di «killer silenzioso», perché aumenta il rischio di avere un ictus o un infarto senza darti alcun tipo di preavviso. Secondo alcuni studi, almeno 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo soffrono di pressione alta, ma non tutti ne sono a conoscenza: o perché non hanno ...

Picchiata - minacciata e segregata in casa con la figlia : salvata grazie a un selfie e al gps : La donna è riuscita a inviare una foto del proprio volto tumefatto a un operatore di un centro di accoglienza in cui era...

Emily Ratajkowski scatta un selfie con il marito - il web : “Bugiarda” : Emily Ratajkowski condivide un selfie con suo marito ma viene ricoperta di critiche. Gli haters: “Sei una bugiarda. Non capisco perché tu lo abbia sposato”. Poche ore fa, la bellissima e super sexy Emily Ratajkowki ha condiviso un nuovo selfie su Instagram che si è guadagnato un’infinità di critiche gratuite da parte degli haters.\\ Lo scatto in questione la mostra sorridente accanto a Sebastian Bear-McClard, il 31enne con cui ...

The Boys non è la solita serie sui supereroi : come salvare il mondo secondo Seth Rogen - tra fama e selfie : Se gli Avengers della Marvel salvano il mondo perché spinti da una morale eroica, i protagonisti di The Boys si sporcano le mani a una condizione: che l'affare sia vantaggioso esclusivamente per loro. La serie a fumetti creata da Garth Ennis e Darick Robertson prende vita in un adattamento televisivo pubblicato dal 26 luglio sulla piattaforma Amazon Prime Video. Dimenticate però i supereroi della Casa delle Idee, perché quelli sviluppati da ...

“La più bella”. Maria Elena Boschi - i selfie al mare (in bikini) conquistano tutti : “Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana” e poi gli hashtag #toscana, #estate e #beach. Anche per Maria Elena Boschi le vacanze sono sinonimo di mare e così anche la deputata Pd approfitta del weekend per una fuga al mare e si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi.\\ Per “Meb” non sembra ancora essere arrivato il tempo delle vacanze vere e proprie, ma in ...

34enne dice di voler condividere il dolore con tutti e si fa un selfie col cadavere dello zio : Un uomo di 34 anni Udhai Ri dello Sri Lanka ha deciso di farsi un selfie con accanto il cadavere dello zio appena morto. Il selfie è stato pubblicato sui social e ha subito provocato la reazione indignata di parecchi utenti. Il giovane ha scattato il selfie durante la veglia funebre. Il giovane ha scattato la foto e come è stato scritto dal quotidiano del Regno Unito Metro ha pubblicato la stessa sia su Facebook che su Twitter con il ...

L’estate di Maria Elena Boschi - bikini da urlo e selfie con le amiche : Maria Elena Boschi si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi. Se non è ancora tempo per le vacanze vere e proprie, per vincere lo stress degli impegni lavorativi e il caldo asfissiante del luglio in città, niente di meglio che una fuga al mare nel fine settimana. La pensa così anche Meb. La deputata PD infatti approfitta del weekend per godersi una giornata di bagni e tintarella, in ...

Matteo Salvini sorridente - selfie con auguri a Francesca : «Buon compleanno ragazza» : Crisi con Francesca? Nemmeno per sogno. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno, ha postato sul suo profilo Facebook una foto, sorridenti e abbracciati, entrambi con...