“Ti amo”. Belen e Stefano - la passione esplode sui social : senza limiti : Alla faccia di chi li voleva insieme solo per un pugno di like. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più innamorati e l’ultimo video pubblicato sul profilo Instagram della Rodriguez mostra che la passione è come sempre alle stelle e che l’amore riempie le loro giornate. Il bagno si fa caliente quando Belen e Stefano si abbracciano con convinzione fino a immergersi completamente in acqua, con l’effetto bianco e nero a dare la ...

Belen e Stefano - il bagno insieme è “caldissimo” : parole d’amore e video : Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una storia d’amore bellissima Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più innamorati e sembra proprio che il ritorno di fiamma di qualche tempo fa li abbia uniti ancor di più, e noi non possiamo che esserne felici visto che il ballerino e la showgirl, entrambi promossi a […] L'articolo Belen e Stefano, il bagno insieme è “caldissimo”: parole d’amore e video proviene da ...

Belen Rodriguez incinta - Stefano De Martino rompe il silenzio : Belen Rodriguez è di nuovo incinta e aspetta una bambina? Il gossip su una presunta seconda gravidanza per la showgirl, che da qualche mese è tornata ufficialmente con Stefano De Martino impazza ormai con insistenza. Non è un mistero, del resto, che la coppia stia cercando di regalare un fratellino o una sorellina al figlio Santiago. Lo lasciò intendere la stessa Belen Rodriguez a Verissimo: “Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra ...

Belen Rodriguez - adesso “arriva lui” : le parole per Stefano De Martino : Stefano De Martino e Belen Rodriguez, l’amore a gonfie vele L’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino va a gonfie vele. I due sono sempre più innamorati e la presenza del piccolo Santiago nelle loro vite sembra averli resi imbattibili dopo il ritorno di fiamma degli ultimi tempi; questo non può che renderci felici […] L'articolo Belen Rodriguez, adesso “arriva lui”: le parole per Stefano De Martino proviene ...

Belen e Stefano De Martino nella bufera : “Quello che abbiamo capito non ci piace” : Belen e Stefano, qualcosa non torna. O almeno così è secondo i fan. Le ultime foto della coppia, tornata insieme dopo il divorzio e anni di lontananza, hanno infatti sollevato più di qualche dubbio con la magia delle settimane scorse, foto innamoratissimi e inseparabili, sembra già avvicinarsi al capolinea. Le ultime foto, in bianco e nero, pubblicate dalla showgirl argentina abbracciata al suo Stefano non sono piaciute. Anzi, hanno scatenato ...

Belen è una donna che abbaglia - lo afferma il marito Stefano De Martino : Stefano De Martino, sempre più preso dalla moglie Belen, ormai tornati insieme più uniti che mai Stefano De Martino si gode la sua estate d’amore. Con Belen ha ritrovato armonia e passione e messo la primo posto la famiglia. Insieme alla showgirl argentina 34enne sarà protagonista anche in tv: in coppia condurranno la Notte della Taranta il 24 agosto e la finale di Castrocaro, … Continue reading Belen è una donna che abbaglia, lo afferma ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino criticati su IG : 'Finti - amore costruito per soldi' : La sintonia che hanno ritrovato Belen Rodriguez e Stefano De Martino negli ultimi mesi, sembra non convincere più di qualcuno: dopo un iniziale periodo di euforia generale, recentemente sono diventati quasi all'ordine del giorno i commenti scritti sui social che mettono in dubbio la sincerità della coppia. Sotto agli scatti che ha pubblicato l'argentina ieri, ad esempio, è possibile leggere le critiche di chi considera finto e costruito a ...

Belen e Stefano De Martino non convincono i fan - le foto scatenano polemiche : «Tutto finto» : Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino aveva emozionato i fan. In molti avevano mostrato entusiasmo per la riconciliazione, una famiglia finalmente riunita. Un lieto fine. Ma la magia...

Belen fa sognare con scatti hot e filma Stefano completamente nudo : boom di like : Più innamorati e complici che mai. Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a documentare sui social le loro vacanze in famiglia e non lesinano qualche immagine bollente. In un video il ballerino e conduttore è apparso completamente nudo. La showgirl argentina ha ripreso l’amato mentre si faceva il bagno nella vasca e giocava con i capelli bagnati di suo figlio Santiago. Tante risate, ma anche un “vedo non vedo” che è ...

Belen e Stefano De Martino - vacanze senza familiari : svelato il motivo : Belen e Stefano De Martino, svelato il motivo delle vacanze senza familiari stretti (nemmeno Cecilia e Jeremias). Il retroscena: la richiesta fatta dal danzatore alla Rodriguez La famiglia di Belen, oppure, per la cronaca del Bel Paese, il Clan Rodriguez: l’espressione è nata per il fortissimo legame che unisce Belencita, Cecilia, Jeremias e mamma Veronica e […] L'articolo Belen e Stefano De Martino, vacanze senza familiari: svelato ...

Belen Rodriguez : estate a Ibiza senza la famiglia per amore di Stefano De Martino (RUMORS) : L'estate di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ibiza prosegue: il nuovo numero di "Spy" ha dedicato ampio spazio alla coppia, associando le foto esclusive dei due al mare ad una notizia del tutto inaspettata. Stando a quello che si vocifera, il conduttore napoletano avrebbe espressamente chiesto alla moglie di escludere dalle loro vacanze le famiglie di entrambi: il desiderio del 29enne, infatti, sarebbe quello di godersi l'argentina e il ...

Belen - via il costume per Stefano (e follower) : Ibiza isola d’amore. La ritrovata sintonia tra i coniugi De Martino, oltre ad essere positiva per la famiglia, è un volano social da non sottovalutare. Una serie di immagini da manuale della seduzione intrattengono i follower ansiosi di carpire gli ultimi dettagli d’amore. L’unica cosa che non si vede mai… è la pancia di Belen Rodriguez. Che vogliano dare un fratellino a Santiago, che il bebè sia già in cantiere o meno, saranno pure affari ...

Belen fa sognare con scatti hot e filma Stefano completamente nudo : boom di like : Arrivano sempre da Ibiza gli ultimi scatti stuzzicanti della coppia. Una serie di immagini da manuale della seduzione intrattengono i follower ansiosi di carpire gli ultimi dettagli d’amore. Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a documentare sui social le loro vacanze in famiglia e non lesinano qualche immagine bollente. Nei post pubblicati da Ibiza, la showgirl argentina ha riscosso migliaia di like. Uno degli ultimi scatti mostra il ...

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino?/ Web diviso 'nelle storie beve birra' : Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? Sul web si scatena il dibattito tra i fans: 'ma se nelle storie beve birra'.