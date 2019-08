Sonia e Ivan | la vacanza si fa bollente | lui tira giù tutto “Sono un pagliaccino”

Uomini e Donne : Ivan Gonzalez stuzzica Sonia Pattarino. FOTO : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne stuzzica Sonia Pattarino in vacanza Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino stanno trascorrendo delle giornate di vacanza e relax in Messico. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha perso l’occasione per stuzzicare e prendere in giro simpaticamente la fidanzata. La coppia continua a mostrare scambi di battute divertenti, segno che l’ironia continua ad essere la loro chiave vincente. In queste ore Ivan ...

UOMINI E DONNE/ Sonia Pattarino e Ivan in vacanza in Messico - Trono Classico - : La redazione di UOMINI e DONNE diffonde un comunicato ufficiale per difendere Raffaella Mennoia, intanto Sonia e Ivan insieme in vacanza in Messico

UeD - Ivan e Sonia tornano a stupire insieme : la coppia prende il “volo” : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino stanno ancora insieme: la coppia ricompare su Instagram Ivan e Sonia stanno ancora insieme, sono felici e pronti a godersi la loro vacanza estiva. Dopo quasi venti giorni di gossip e di dubbi, la coppia di Uomini e Donne è riapparsa sui social insieme. Si è mormorato parecchio di una […] L'articolo UeD, Ivan e Sonia tornano a stupire insieme: la coppia prende il “volo” proviene da Gossip e Tv.

Sonia Pattarino - ex di Uomini e donne - conferma che con Ivan Gonzalez non è finita : Da qualche settimana, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono stati al centro del gossip di Uomini e donne a causa di una presunta crisi, peraltro mai confermata dai diretti interessati. I due, che in passato pubblicavano spesso foto insieme su Instagram, hanno smesso di dare notizie di loro come coppia: lui si trovava in Spagna, mentre lei proseguiva la sua estate in Sardegna, in compagnia di famiglia e amiche. L'assenza di commenti dell'uno nel ...

Uomini e Donne gossip - Ivan e Sonia si rivedono : parla la Pattarino : Uomini e Donne gossip, Ivan e Sonia si rivedono: parla la Pattarino prima della partenza per il Messico Anche i più scettici dovranno ricredersi. Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez sono ancora una coppia a tutti gli effetti e domani torneranno vicini ‘fisicamente’ dopo aver passato dei giorni in solitaria. A confermarlo è stata l’ex corteggiatrice […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Ivan e Sonia si rivedono: parla la ...

UOMINI E DONNE/ Sonia riabbraccia Ivan : 'partiremo per il Messico' - Trono Classico - : Sonia Pattarino sta per riabbracciare Ivan Gonzalez dopo aver smentito i rumors sulla loro crisi. Si concederanno una piacevole vacanza di coppia.

Uomini e Donne gossip - Ivan Gonzalez : “Porto Sonia in Messico” : Uomini e Donne gossip, Ivan Gonzalez: “Porto Sonia in Messico” Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez sono ancora una coppia. Le voci di rottura sono state smentite ieri dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, attraverso una serie di Instagram Stories, ha affermato che la love story non è giunta al capolinea seppur ci sono alcuni […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Ivan Gonzalez: “Porto Sonia in Messico” ...

Sonia Pattarino - ex U&D - rompe il silenzio : 'Io e Ivan non ci siamo mai lasciati' : Nelle ultime settimana si è parecchio parlato dell'ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez e della sua scelta Sonia Pattarino. Ai fan infatti, è sembrata esserci aria di crisi tra i due e così sono iniziate a sorgere parecchi dubbi e domande sulla loro relazione. L'ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram non era stata molto chiara nello spiegare come stessero le cose con Ivan, parlando quasi di una situazione che non era ancor definita. ...

Uomini e Donne News - Sonia rompe il silenzio su Ivan : tutta la verità : Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan Gonzalez: tutta la verità della Pattarino dopo le voci di crisi e rottura Da giorni si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino al capolinea della loro love story. Poche ore fa, l’ex corteggiatrice, dopo giorni di silenzio, è tornata […] L'articolo Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan: tutta la verità proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - Ivan e Sonia sempre più distanti : dettagli : Uomini e Donne Gossip, Ivan e Sonia sempre più distanti: news e dettagli Cosa sta succedendo tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino? Sull’ex tronista e sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continuano a circolare voci di crisi. Addirittura in molti scommettono che i due siano già arrivati al capolinea. Negli scorsi giorni la Pattarino, con […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Ivan e Sonia sempre più distanti: dettagli proviene ...

UOMINI E DONNE/ Sonia felice con le amiche - Ivan Gonzalez... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news Trono Classico. Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono lasciati? Lei si diverte con le amiche, lui...

Gossip UeD : Andrea Zelletta lancia una frecciata a Ivan e Sonia? : Ivan e Sonia di Uomini e Donne nella bufera: parla Andrea Zelletta In questi giorni sono circolate diverse voci di corridoio su una crisi tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Voci partite proprio da una dichiarazione sibillina fatta da quest’ultima su instagram. Tuttavia poi è intervenuto Ivan per fare chiarezza, smentendo il tutto. Questo loro atteggiamento però ha fatto storcere il naso a molti fan, i quali hanno insinuato che potrebbero ...

Andrea Zelletta punzecchia Ivan e Sonia : 'Questa suspense solo per creare gossip' : La presunta crisi in corso tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino continua a far discutere: le versioni contrastati che i due ex di Uomini e Donne hanno dato sulla loro attuale situazione sentimentale hanno fatto storcere il naso a molti. Tra i tanti che si sono esposti per commentare questa vicenda, c'è anche Andrea Zelletta: l'ex collega dello spagnolo, infatti, ha pubblicato un messaggio piuttosto polemico su Instagram che altro non sembra che ...

Zelletta lancia una frecciatina a Sonia e Ivan : 'Così difficile essere chiari?' : Negli ultimi giorni sta facendo parecchio discutere la storia della presunta crisi tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez. Tutto è iniziato da una serie di domande dei fan sotto le foto dei diretti interessati, che ormai da qualche giorno non comparIvano più insieme. Dopo la loro uscita da Uomini e Donne infatti, i due si sono sempre mostrati suoi social più felici che mai. I fan hanno iniziato dunque a preoccuparsi notando l'assenza dell'uno sul ...