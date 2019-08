Scivola e rimane incastrato in una fessura della montagna per 4 giorni | l’incredibile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Stava cercando di recuperare la torcia che gli era caduta quando èto ed è finito in una strettandovi. Per quattroè rimasto intrappolato tra le rocce, senza possibilità di movimento, finché non è stato individuato dai soccorritori e sono iniziate le difficili operazioni di salvataggio, durate 10 ore. È successo nelle foreste di Chakry, in Cambogia, a Sum Bora, ragazzo di 28 anni che stava raccogliendo escrementi di pipistrello, utilizzati come fertilizzante e rivenduti a poco prezzo dalle popolazioni più povere del Paese per guadagnare qualche soldo, come riferisce l’Abc News. A lanciare l’allarme è stata la sua famiglia che, non vedendolo rientrare, si è avventurata nella zona per cercarlo: a trovarlo è stato il fratello che ha subito chiamato i soccorritori. Una volta arrivati sul posto, hanno dovuto escogitare un ...

