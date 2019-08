Salvini ha aperto la crisi del governo Conte Ora che succede?

Ufficiale - Salvini ha aperto la crisiCosì è finita l'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini a valanga in piazza : "Perché ho aperto la crisi di governo" - subito guerra al M5s : Nel giorno in cui, pochi minuti prima, ha aperto la crisi di governo, in un certo senso Matteo Salvini apre anche la campagna elettorale. Lo fa da Pescara, dove ha tenuto un comizio in una piazza gremita al termine della convulsa giornata elettorale. Ovviamente parla della crisi di governo, e sottol

Elisa Isoardi a cuore aperto : corteggiatori e Salvini - “Solitudine e scelte” : Elisa Isoardi si è rivelata al settimanale Gente ricordando la fine dell’amore con Matteo Salvini Elisa Isoardi da urlo nell’ultimo numero del settimanale Gente. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha rilasciato una lunga intervista in cui parla ancora della fine della storia d’amore con Matteo Salvini e anche dei tanti corteggiatori che la […] L'articolo Elisa Isoardi a cuore aperto: corteggiatori e Salvini, ...

Spadafora : “Salvini ha aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola”. Lega : “Scuse o dimissioni” : “Salvini ha aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola”. L’attacco contro il governo sul tema dei diritti questa volta è arrivato dal sottosegretario con deLega alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora. “In Italia c’è una pericolosa deriva sessista”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. Frasi che hanno aperto una nuova crisi dentro l’esecutivo. “Il suo ruolo va ...

Lo scontro aperto tra Seehofer e Salvini sull'emergenza migranti : A luglio di un anno fa, con i colleghi ministri dell'Interno di Austria (Herbert Kickl) e Italia (Matteo Salvini), Horst Seehofer benediceva l''alleanza dei volenterosi': sottolineava che "la questione di chi riceve asilo in Europa" non dovrebbe essere decisa dai trafficanti di esseri umani, ma da "governi democraticamente eletti" e tornava a chiedere dei "centri per profughi fuori dai confini dell'Ue". Sembrava ...

Sea Watch - Salvini se frega pure dei preti : “Don Carmelo passa la notte all’aperto? Dorma bene” : Il parroco di Lampedusa don Carmelo La Magra ha annunciato che dormirà sul sagrato della chiesa San Gerlando, finché i migranti della Sea Watch 3. Salvini ha commentato così: "Caro parroco, con tutto il rispetto, io non cambio idea: porti chiusi a chi aiuta i trafficanti di esseri umani. Dorma bene"Continua a leggere