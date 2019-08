PREVISIONI METEO | ONDATA DI CALDO | PICCHI DI 40° Afa letale | le zone colpite

Meteo - le PREVISIONI per la settimana di Ferragosto : i dettagli giorno per giorno [MAPPE] : Gli italiani sono in gran parte in vacanze e i prossimi 7/8 giorni, a partire da domani, si annunciano favorevolissimi atmosfericamente. Va detto, tuttavia, che il troppo storpia e quindi anche l’eccessivo caldo potrebbe determinare disagi. C’è da aggiungere che, localmente, specie per i vacanzieri montani alpini e prealpini, spesso potrebbero infastidire rovesci o temporali. Diamo uno sguardo, quindi, all’evoluzione, giorno ...

Meteo - le PREVISIONI per il weekend : sarà il più caldo dell'anno : Un week end torrido. Questo è quello che aspetta agli italiani nelle prossime ore, a patire da oggi le temperature si alzeranno a causa del rinforzo dell'alta pressione che porterà...

MotoGP - GP Austria 2019 : le PREVISIONI METEO per le qualifiche. Timido rischio pioggia a Spielberg : Non dovrebbe piovere durante le qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP, che andranno in scena sabato 10 agosto a partire dalle ore 14.00. Le previsioni meteo sembrano essere particolarmente confortanti a Spielberg bei Knittelfeld ma attenzione perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo come è successo settimana scorsa a Brno per il GP di Repubblica Ceca. Allo Zwelteg dovrebbe splendere il sole per tutta la ...

Meteo - le PREVISIONI di sabato 10 agosto : Meteo, le previsioni di sabato 10 agosto Una nuova ondata di calore inaugura questo secondo weekend di agosto, soprattutto nelle regioni del Nord. Ovunque previsti cieli sereni e soleggiati e temperature in aumento: la colonnina di mercurio arriverà a toccare anche i 40 gradi. IL Meteo Parole chiave: ...

PREVISIONI METEO : la "fake news" dell'estate finita a Ferragosto - ecco cosa succedera' : TANTA CONFUSIONE SUL WEB | A meno di una settimana da Ferragosto iniziano a suscitare un certo interesse le Previsioni del tempo, in vista del "clou" delle festività estive. Ed ecco che,...

PREVISIONI METEO : sole prevalente e caldo. Non mancheranno temporali - ma più localizzati [DETTAGLI E MAPPE] : Splende il sole su gran parte del territorio nella mattinata odierna. Una nuvolosità irregolare sta interessando soltanto i settori alpini e prealpini occidentali dove, tuttavia, non sono presenti fenomeni, perlomeno di rilievo. Un po’ di nubi medio-alte anche sulle pianure del Nord, localmente sulla Puglia, ma decisamente insignificanti o solo in grado di velare localmente il sole. Locali addensamenti sul Centro Appennino, anche qui ...

Meteo - in arrivo la bufera di Ferragosto : brusca frenata per l'estate PREVISIONI : Il caldo estivo sembra stia per andare in vacanza. Da queste ore fino a Ferragosto ci saranno dei cambiamenti climatici, anche considerevoli, d'altronde, come fanno sapere i metereologi de...

PREVISIONI METEO 12-13 Agosto : giornate infuocate con punte di +42°C - temporali sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : L’Italia si prepara all’infuocata nordafricana. Naturalmente stiamo avvertendo tutti un caldo che da giorni ha preso piede sul Paese, facendo registrare già valori di tutto rispetto in questi giorni: fino a +38°C a +39°C su alcune pianure meridionali e insulari, ma anche del Centro Nord. Ma si andrà oltre…! L’inizio settimana prossimo sarà incandescente. I modelli continuano a propinare, oramai con dati piuttosto ...

PREVISIONI METEO per la settimana di ferragosto : Roma - Le ultime proiezioni per la settimana di ferragosto sono ancora orientate verso un tipo di tempo che potrebbe risultare a tratti instabile. Però poiché la maggior parte degli indici atmosferici sono cambiati in pochi giorni, la situazione ci impone di essere cauti e non dare ancora nulla per scontato, tutto potrebbe ancora accadere. Tra l'altro parliamo di un'intera settimana e di quelli che potrebbero essere solo un ...

PREVISIONI METEO - l'Italia divisa in due - piogge e temporali al nord caldo africano nel centro sud : Roma - L'anticiclone si indebolisce ulteriormente sulle nostre regioni centro settentrionali, favorendo così l'ingresso di correnti più umide e instabili occidentali, pilotate da una depressione sul Mare di Norvegia e una seconda in avvicinamento dal medio Atlantico. Risveglio a tratti nuvoloso al centro nord che vedrà nel corso della giornata ancora qualche locale fenomeno. Entrando più nel dettaglio qualche ...

Meteo - in arrivo la bufera di Ferragosto. Le PREVISIONI per il momento top dell’estate : Se dovete ancora prenotare le vostre vacanze e state pensando di farlo proprio per Ferragosto, aspettate un attimo, leggete bene questo articolo, informatevi a dovere e poi agite. Perché quello che si legge sulle previsioni Meteo sono tutt’altro che buone notizie e se state aspettando di rilassarvi un po’ al mare dopo un anno di lavoro, potreste rimanere delusi. Il caldo estivo infatti sembra prendersi una pausa, un brusco stop. I Meteorologi ...

Meteo - le PREVISIONI del 9 agosto : Meteo, le previsioni del 9 agosto Bel tempo su tutta la Penisola e sulle isole salvo qualche lieve addensamento di nuvole al Nord e lungo l'Appennino. Si attende un'ondata di caldo nel weekend che potrebbe far superare lo zero termico sulle Alpi a 4.600 metri Parole chiave: ...

Le PREVISIONI METEO per la settimana di Ferragosto : incalza il maltempo - ma ancora caldo al Centro/Sud [MAPPE] : Ci apprestiamo a vivere una prossima settimana con tante novità e una frenetica carrellata di eventi atmosferici. Si partirà con il caldo, tanto caldo, che invaderà un po’ tutto il Paese, in seno ad un sontuoso flusso rovente subtropicale. Quando il caldo estremo? La lingua di fuoco proveniente direttamente dai settori sub-sahariani algerini, inizierà calcare la mano già dal fine settimana con punte nei valori massimi verso i +38/+39/+40°C ...

Meteo - Italia spaccata in due tra sole - caldo - nubi e temporali. I dettagli nelle PREVISIONI di MeteoWeb [MAPPE] : Lieve cedimento del promontorio anticiclonico, ma solo temporaneo, con atmosfera che si instabilizza, per oggi, anche sulle regioni centrali. Il moderato cavo d’onda in affondo fino alla Sardegna e al medio Tirreno, sta già convogliando nubi in formazione sul Centro Ovest Mediterraneo, verso la nostra isola e le regioni tirreniche, anche quelle appenniniche, centrali. Coinvolto anche oggi parte del Nord, ma soprattutto i settori orientali, ...