Parma | la probabile formazione tipo di D' Aversa | Karamoh nuova freccia in attacco

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Prende sempre più forma il2019/20. Nelladei gialloblù ci sono delle novità importanti che potrebbero portare i ducali anche a combattere per un posto in Europa League. Le soluzioni non mancano di certo al club emiliano, che anche per questa stagione si è affidato al tecnico D'. Una scelta abbastanza logica dopo che lo stesso allenatore aveva portato alla salvezza la squadra gialloblù nella passata stagione. Questo calciomercato, come detto, ha portato degli elementi davvero importanti in Emilia tra cui il centrocampista Hernan e l'attaccante Cornelius, ex Atalanta che però nella scorsa stagione ha militato con la maglia del Bordeaux, in Francia. Ma come giocherà ilnella prossima stagione? Facciamo un po' il punto della situazione....

Informarea : Consigli #Fantacalcio: probabile formazione #Parma 2019/20 - fantapiu3 : Tutte le news delle squadre di #SerieA squadra per squadra, date un occhiata agli articoli della #Parma, #Roma,… - ParmaLiveTweet : Toto Balotelli: per i bookmakers è il Brescia la destinazione più probabile: Mario Balotelli, cercato negli scorsi… -