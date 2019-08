M5S | fare opposizione è anche avere senso di responabilità

Governo - Salvini : “No reddito di cittadinanza e salario minimo a tutti. M5S? Se passi più tempo a litigare bisogna fare scelte da adulti” : “Non si possono garantire reddito di cittadinanza a tutti e salario minimo, prima bisogna dare lavoro, creare ricchezza, sennò cosa ridistribuisci?”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Sabaudia, andando a criticare due dei pilastri del programma del Movimento 5 stelle. “Se dovessi rendermi conto – ha aggiunto, parlando del futuro del Governo – che le cose non si possono fare, è come in un ...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. Ma il M5S : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Roberto Fico e la trasparenza M5S : "Vietato fare foto in aula" - cosa nasconde? : E niente c' è poco da fare. Più passano il loro tempo sugli scranni del Parlamento, più fanno esperienza a Montecitorio e Palazzo Madama e più i Cinque Stelle diventano uguali a tutti gli altri partiti e perdono quelli che vendevano come i tratti distintivi del loro modo di occuparsi della cosa pubb

Ddl Pillon - per il M5S la proposta leghista sull’affido condiviso è “superata”. Crucioli e Riccardi : “Ci sono 6 testi - faremo sintesi” : Il ddl Pillon sull’affido condiviso è “superato“. Mattia Crucioli e Alessandra Riccardi, senatori del M5S e membri della Commissione Giustizia, provano così a placare le proteste contro il testo depositato dal rappresentante leghista. Una proposta di legge verso la quale si sono concentrate in questi giorni associazioni, movimenti e rappresentanti dell’opposizione di centrosinistra. “Si lavora a un testo condiviso ...

Zingaretti : governo Pd-M5S non è nostro obiettivo - concentriamoci a fare opposizione : Franceschini apre, Di Maio chiude e Zingaretti ci mette il sigillo. L’ex ministro dei Beni culturali con una intervista al Corriere della Sera ha cercato di ritrovare il filo del dialogo, semmai sia stato aperto, tra Pd e M5S ma ha incassato prima le risposte piccate dei renziani, quindi la porta in faccia del capo politico dei 5 Stelle e infine la presa di posizione del segretario dem. Pd, ...

Pd - Faraone : “Il partito epura i renziani per fare accordo col M5S. Di Maio uguale a Salvini” : “Stanno epurando a uno a uno i renziani del Pd per dimostrare al M5s che ci sono le condizioni per un accordo. La Sicilia diventa laboratorio politico di un esperimento del genere. Mi batterò contro questa prospettiva”. A dirlo, in conferenza stampa a Palermo, l’ex segretario regionale Davide Faraone, dopo l’annullamento della sua elezione. Dario Franceschini, secondo Faraone, sarebbe uno dei protagonisti del processo ...

Davide Faraone attacca : "Epurano i renziani per fare l'accordo con M5S" : Non si placano le polemiche interne al Pd. Con i renziani che continuano a prendere di mira i vertici del partito.L’ex segretario del Pd siciliano, Davide Faraone, che dopo l’annullamento della sua elezione a segretario si è autosospeso dal partito, attacca: “Stanno epurando a uno a uno i renziani del Pd per dimostrare ai 5 stelle che ci sono le condizioni per un accordo. La Sicilia diventa laboratorio politico di ...

M5S - Di Maio chiude a Franceschini : noi diversi - nulla a che fare con voi : "Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che non hanno avuto il coraggio di prendere una posizione ben precisa dopo lo scandalo sugli affidi dei minori di Bibbiano e che vedono propri esponenti coinvolti in questa drammatica vicenda". Luigi Di Maio risponde - con un netta chiusura - a stretto giro di social ai segnali che arrivano dal Pd. Segui su affaritaliani.it

Franceschini apre a un’alleanza con il M5S. Ma Di Maio lo gela : “Nulla a che fare col Pd” : Dario Franceschini, esponente di spicco del Pd, apre alla possibilità di un'alleanza tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Ma viene subito gelato dal capo politico pentastellato, Luigi Di Maio: "Non vogliamo avere nulla a che fare" con loro. Le parole dell'ex ministro della Cultura suscitano la rivolta nell'ala renziana del Pd, che si schiera apertamente contro Franceschini.Continua a leggere

Alleanza Pd-M5S. Per Dario Franceschini si può fare : "Insieme per difendere certi valori" : Dario Franceschini esce allo scoperto su quella che ritiene la strategia giusta e inevitabile per il Partito Democratico, aprendo al Movimento 5 stelle. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex segretario dem afferma che i 5 stelle “sono diversi dalla Lega. Insieme possiamo difendere certi valori”.Franceschini si schiera con Nicola Zingaretti sulla scelta di temporeggiare sulla mozione di sfiducia a Matteo Salvini, ...

Pd : Anzaldi - ‘no a mozione sfiducia Salvini significa voler fare governo Pd-M5S’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Dire che il Pd non debba presentare la mozione di sfiducia a Salvini significa far passare il messaggio che il Pd voglia fare il governo con Di Maio e i cinque stelle. E’ un insulto ai nostri elettori”. Lo dice il deputato Pd, Michele Anzaldi, all’Adnkronos a proposito della ‘questione’ mozione di sfiducia a Matteo Salvini. “voler dividere Lega e M5s che altro ...

M5S - Di Maio e l’analisi della sconfitta con gli attivisti : “Ora fare i conti con la realtà. Ma non chiudiamoci tra i puri” : “Siamo cresciuti con la consapevolezza che andando al governo si poteva fare tutto, è arrivato il momento di fare i conti con la realtà”. Sono passate più di due ore dall’inizio dell’assemblea degli attivisti M5s di Milano e Luigi Di Maio passeggia avanti e indietro sul palco del Teatro Menotti con il microfono in mano. E’ venerdì 5 luglio e lui partecipa a uno dei tanti eventi territoriali per la riorganizzazione del Movimento. Ha ascoltato ...

Massimo Garavaglia sul salario minimo M5S : "L'unica cosa che in questo momento non si può fare" : Lo scontro nel governo è su più fronti. Dopo il botta e risposta della domenica sulla flat tax tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ecco le bordate di Massimo Garavaglia, il viceministro dell'Economia che mette nel mirino il salario minimo chiesto dal M5s. "L'unica cosa che non si può fare in questo

Lezzi (M5S) : "Draghi ha fatto beneNuovo QE? Gli farei un applauso" : “Nuovo Qe? Draghi ha fatto bene. Al nostro paese fa comodo ed è utile avere un nuovo stimolo monetario. farei un applauso a Draghi”. Lo afferma il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, in riferimento ai nuovi acquisti di titoli di Stato annunciati ieri dal Presidente della Bce, Mario Draghi. Segui su affaritaliani.it