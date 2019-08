Integratori alimentari | ecco perché è meglio evitarli

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Glisono davvero utili per mantenerci in salute? Secondo una recente ricerca assolutamente no. Lo studio ha esaminato i dati di 277 ricerche per un totale di quasi un milione di persone coinvolte. Lo studio ha osservato i dati sanitari dei partecipati evidenziando come, sebbene la maggior parte di essi assumesse vitamine e minerali, tali assunzione non era associata a reali benefici. In particolare è stato osservato che un reale giovamento è dato da una dieta a basso contenuto di sale, in grado di ridurre il rischio di mortalità per tutte le cause in persone senza problemi di pressione o di cuore. Safi Khan, primo autore dello studio, precisa che “la nostra analisi veicola un semplice messaggio, ovvero che sebbene in alcuni casi l’assunzione di certipossa avere un impatto sulla mortalità e sulla salute cardiovascolare, la stragrande maggioranza di ...

