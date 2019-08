Grancio | servizio pubblico cola a picco | ora basta sceneggiate

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – “Invece di ripetere questo ridicolo teatrino con la presentazione in giro per la citta’ di autobus che hanno lo stesso numero di matri, la sindaca spieghi agli utenti del trasportocome Atac intende rimediare al calo vertiginoso delle corse registrato negli ultimi anni, con la sistematica violazione del contratto di. Le corse soppresse nel trasporto di superficie gestito da Atac sono state, nel 2018, 1 milione e 650mila, con un incremento del 27% rispetto all’anno precedente e piu’ del doppio rispetto al 2014, secondo i dati diffusi dall’Agenzia per il controllo dei servizi pubblici di Roma Capitale. Mentre e’ in corso la quarta sceneggiata della serie, gli utenti sono giustamente inferociti perche’ l’offerta di trasportonella nostra citta’ e’ in continuo calo e non si avvertono ...