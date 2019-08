Concerto all’Alba all’Arena del Fuenti di Vietri sul Mare con Remo Anzovino

Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 9 agosto 2019) “C’è un momento in ciascuna alba in cui la luce è come sospesa: un istante magico dove tutto può succedere

VanessaSantoni : RT @Giorgio_RossiTs: ?? #Concerto all'alba sul Molo Audace - Angelo Comisso ?? Domenica 11 agosto alle 4.50, sul #MoloAudace. #trieste #turi… - cla_rity : il 17 agosto Diodato farà un concerto chitarra e voce, all’alba e in una spiaggia tarantina? - nadiafasulo1 : E Anche quest'anno nottata fuori, concerto all'alba,colazione da Sal De Riso e la bella compagnia Norberto Tedesco… -