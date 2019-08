Come trasformare una discarica in una fabbrica del futuro

NON TUTTO IL DOLORE VIENE PER NUOCERE : Come IMPARARE A TRASFORMARE IL FASTIDIO IN UN’OPPORTUNITÀ : Secondo la definizione dell’IASP (International Association for the Study of Pain) il DOLORE è “un’esperienza sensoriale e emozionale spiacevole associata ad un attuale o potenziale danno tessutale, o descritta in termini di danno”. Il DOLORE non corrisponde necessariamente ad un danno; il modo più corretto di rapportarsi al DOLORE sarebbe in effetti quello di intenderlo COME uno strumento di comunicazione con cui il nostro sistema nervoso ci ...

Ecofuturo 2019 - Come trasformare gli scarti dell’agricoltura in energia? Il futuro e le prospettive del biogas : Al via la sesta edizione del festival Ecofuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, Ecofuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica ...

Ecco Come trasformare la passione per la birra in un lavoro : Può la passione per la birra trasformarsi in un vero e proprio lavoro, capace di regalare non solo stabilità, ma anche una vera e propria crescita professionale nel tempo? A quanto pare sì, se si decide di posare per un momento il boccale e prendere la questione molto, molto seriamente. Lo suggeriscono i dati Istat, secondo cui dal 2015 al 2017 gli occupati in questo settore sono in costante crescita, con un aumento registrato del ...