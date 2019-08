C’è una vodka prodotta a Chernobyl ma tranquilli | non è radioattiva

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la crisi di governo "Subito in Parlamento - non C’è più una maggioranza" : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Gli allarmi sul clima dell’Onu sono sempre più catastrofici - e C’è una ragione : Sta diventando uno stress compulsivo. Quello dell’Ipcc intendo. Era nato, come consulente tecnico-scientifico, a supporto di due commissioni delle Nazioni Unite – l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omn) e il programma dell’Onu per l’Ambiente (Unep) – nello studio del clima. A differenza di que

Federica Pellegrini : «Nello sport una donna non può parlare di soldi - e C’è il tabù del ciclo mestruale» : Due interviste concesse da Federica Pellegrini. A Repubblica e al Corriere della Sera. La più. ampia è a Repubblica, a firma. Emanuele Audisio. Pellegrini, come al solito, squarcia i veli. Parla delle donne nello sport. «Parlo da donna italiana. Da chi nasce e sa già che nella società parte svantaggiata. Nulla ti verrà regalato, dovrai combattere per avere quello che ti spetta. Poi c’è la voglia che ti spinge a non mollare. Vogliamo parlare ...

Martedì sera a Times Square C’è stato un momento di panico collettivo quando il rumore di alcune motociclette è stato scambiato per una sparatoria : Martedì sera le persone che si trovavano a Times Square, il famoso incrocio di Manhattan, a New York, si sono spaventate per aver scambiato il rumore di alcune motociclette per degli spari. È successo intorno alle 22, quando in Italia

Ariana Grande : in “Boyfriend” C’è una citazione di un suo vecchio video che forse ti è sfuggita : "This is the part when I break free" The post Ariana Grande: in “Boyfriend” c’è una citazione di un suo vecchio video che forse ti è sfuggita appeared first on News Mtv Italia.

Mondiali Basket 2019 – Team Usa - C’è chi dice… sì! Kemba Walker : “è l’occasione di una vita” : Dopo tanti rifiuti, il Team USA incassa un importante ‘sì’! Kemba Walker si dimostra davvero carico in vista dei Mondiali di Basket 2019 I Mondiali sono l’occasione di una vita per un giocatore di Basket. Ma forse alcune stelle del Team USA non la pensano allo stesso modo. Nonostante si svolgano ogni quattro anni, quindi le possibilità di giocarli, prima ancora che di vincerli, siano 4 o forse 5 a carriera, alcuni giocatori della squadra ...

Concorsi Scuola 2019 - C’è il decreto per 53.627 nomine. Una tempistica aggiornata : Il Ministro Bussetti ha firmato il decreto che autorizza la nomina in ruolo di 53.627 docenti per la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria con i Concorsi Scuola 2019 nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Oltre al decreto sono state rese note le istruzioni operative per le nomine a tempo indeterminato e i prospetti di ripartizione. Il 9 agosto il testo verrà presentato al Consiglio dei Ministri. Vediamo assieme tutte ...

C’era una volta Studio Uno - la miniserie che celebra il varietà degli anni Sessanta : Torna su Rai C’era una volta Studio Uno per una serata speciale all’insegna del ricordo e delle sensazioni più romantiche legate alla nostalgia per la televisione che fu: sabato 27 luglio, su Rai1, dalle 20.35 circa in poi va infatti in onda una puntata speciale di Techetechetè dedicata alle carriere di Mina, la grande cantante di recente oggetto anche di un documentario celebrativo, e di Raffaella Carrà, due pesi massimi della ...

Cinema e Drink : C’era una volta in America ispirato all’omonimo film di Sergio Leone : Drink: C’ERA UNA volta IN America (ispirato al film “C’era una volta in America”, di Sergio Leone, 1984) BARMAN: Federico Leone INGREDIENTI: 60 ml VII Hills Italian Dry Gin Infuso istantaneo di popcorn tostato 20 ml limone fresco 10 ml sciroppo di sale Top birra italiana Bicchiere: Coppa PREPARAZIONE: Versare il VII Hills Italian Dry Gin sui pop corn tostati, in modo da acquistarne sapore con ...

Che strano - una destra contro Salvini? C’è - bella e non odia. Eccola qui : C’è ancora in Italia la speranza di non doversi assuefare supinamente all’ideologia balneare del Papeete? In Italia esiste ancora una destra che non si riconosce nella becera e greve politica del Matteo Salvini desnudo? Sopravvive ancora una destra colta, raffinata, educata, laica, inclusiva, che non sopporta il razzismo e l’estremismo della Lega e del suo leader? Nonostante i consensi e i sondaggi in crescita che sembrano far volare il ...

Gioco d’azzardo - c’era una volta il divieto di spot. Ora il governo sembra gettare la spugna : È cronaca recente la sceneggiata tra governo e Agcom riguardo alle mancate promesse sul contrasto all’azzardo. Ma la confusione è tale che non si sa più come raccapezzarsi: provo a fare chiarezza. Intanto va specificato che l’impegno, chiaro e netto, scritto nel Contratto di governo fra M5S e Lega era vietare ogni forma di sponsorizzazione e di pubblicità su ogni mezzo. E questo prevede il Decreto Dignità, che è stato convertito in legge ...

Calciomercato Juventus - Higuain resta : pronte 4 cessioni - C’è una sorpresa! : Calciomercato Juventus- Fabio Paratici si prepara ad affondare il colpo decisivo sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare seriamente l’ipotesi di trattenere a Torino Gonzalo Higuain. Il Pipita potrebbe recitare la parte di vice Lukaku o Icardi. Un ruolo che il Pipita potrebbe […] More

C’è una nuova specie di scimmia in Amazzonia : chi è la splendida marmosa Mico munduruku : Un team di ricerca brasiliano ha scoperto nella foresta amazzonica una nuova specie di marmosa o uistiti, una piccola scimmia platirrina che è stata chiamata Mico munduruku, in omaggio a un popolo di indigeni che vive lungo il Rio delle Amazzoni. La scimmia ha una lunga coda bianca e diversi dettagli beige.Continua a leggere

«C’era Una Volta a… Hollywood» è arrivato a Roma. La festa per Tarantino e le sue star : L’amore di Quentin Tarantino per l’Italia è noto. Il regista lo ha sempre dichiarato e non si è mai tirato indietro nel raccontare come gli Spaghetti Western lo abbiano influenzato e ispirato nel suo modo di girare, quello che non si aspettava era quanto l’Italia potesse amare lui e il suo cinema. L'ennesimo assaggio del grande affetto del pubblico nostrano, lo ha avuto durante il red carpet di presentazione a Roma di C’era Una Volta a… ...