Beautiful | anticipazioni USA | LIAM | HOPE e THOMAS | il triangolo continua e…

(Di venerdì 9 agosto 2019)in Italia è in pausa e riprenderà lunedì 26 agosto, ma nelle attuali puntate americanestanno ritrovando la loro bambina, Beth, che credevano essere nata morta: invece era Phoebe, la bambina adottata da Steffy e con cui i due hanno sentito un forte legame fin da subito (tanto che, in quanto già genitore di Kelly, si era proposto di assumerne il ruolo di padre quando era ignaro che quella fosse davvero sua figlia). Il ricongiungimento è stato tratteggiato dagli autori con un’atmosfera di lieto fine quasi fiabesco e si è voluto calcare la mano sul fatto che la piccola Beth, a nove mesi, sia praticamente consapevole della verità: ogni volta che è in braccio a, pronuncia le sillabe “ma-ma”, a voler significare come sia in qualche misura a conoscenza che la ragazza sia la sua madre naturale e non solo la “zia”, come invece le ...

