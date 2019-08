Ora è possibile chiedere ad Alexa di parlare più lentamente o più velocemente

PignOramento bonifico sul conto corrente : quando scatta e com’è possibile : Pignoramento bonifico sul conto corrente: quando scatta e com’è possibile Del Pignoramento sul conto corrente è più o meno noto quasi tutto, ma la domanda che alcuni si pongono è se anche un bonifico versato sul conto corrente possa essere pignorato. La risposta a questa domanda è: sì, anche un bonifico può essere pignorato, ma solo in alcuni casi. Ecco quando è possibile e quali sono le cause eccezionali che invece escludono questa ...

Pogba Juventus - il Real molla il francese : Ora il Pogback è possibile : Pogba Juventus – La Juventus, nonostante i grandi acquisti già messi a punto, non si ferma certo sul mercato ed è pronta ad effettuare numerose altre operazioni in entrata e in uscita. Nelle ultime settimane lo scambio tra Dybala e Lukaku è su tutte le prime pagine. Ma se Paratici non stesse trattando solo il belga […] More

Roberto Formigoni - Procura generale ricorre in Cassazione contro i domiciliari : contestato il requisito della “collabOrazione impossibile” : La Procura generale di Milano ricorre in Cassazione contro i domiciliari concessi a Roberto Formigoni. L’avvocato generale Nunzia Gatto ha chiesto alla Suprema Corte di annullare l’ordinanza del 22 luglio scorso con rinvio per un nuovo esame del caso allo stesso Tribunale di Sorveglianza. Il ricorso depositato oggi ritiene non ci siano gli estremi giuridici previsti dall’ordinamento penitenziario per la “collaborazione ...

Ora (ri)apre l'inchiesta Veleno : possibile legame con Bibbiano : Pina Francone La Procura di Modena ha aperto un fascicolo per riesaminare le vicende dei presunti pedofili della Bassa di ventidue anni fi l'inchiesta Angeli e Demoni a Bibbiano ha aperto un vaso di Pandora su affidi illeciti e servizi sociali e ha avuto l'effetto di far (ri)aprire anche l'inchiesta Veleno sulla presunta banda di pedofili, i cosiddetti "Diavoli della bassa modenese". La Procura di Modena, infatti, dopo che sono stati ...

WHIRLPOOL/ Il compromesso ancOra possibile per salvare i lavoratori : Non è ancora chiaro cosa accadrà ai lavoratori della WHIRLPOOL di Napoli, specialmente nel medio periodo più che nel breve

Ceccarini : “Non solo Pépé - James Rodriguez resta obiettivo. Perché l’affare è ancOra possibile”. : Ceccarini: “Non solo Pépé, James Rodriguez resta obiettivo. Perché l’affare è ancora possibile” “Non solo Pépé, James Rodriguez resta obiettivo. Perché l’affare è ancora possibile”. Qualche dettaglio per chiudere l’ operazione Nicolas Pépé con il Lille, ma il Napoli continua a lavorare anche per il fantasista colombiano del Real Madrid. Lo spiega Nicolò Ceccarini nel suo editoriale per ...

Xiaomi Mi A2 Lite a 99 euro? Possibile - ma solo questa sera grazie all’iniziativa “Ora o mai più” : Due ore "di fuoco" ogni giorno quando il sole è già calato fino a venerdì 26 luglio. Si prospettano delle giornate più calde del solito per i fan di Xiaomi L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite a 99 euro? Possibile, ma solo questa sera grazie all’iniziativa “Ora o mai più” proviene da TuttoAndroid.

Neymar Juventus - Ora è davvero possibile : tesoretto da 275 milioni : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad aprire il mercato cessioni per cercare di far cassa e finanziare le ultime operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Cessioni che potrebbero fruttare circa 275 milioni di euro. Paratici e Nedved sono pronti a mettersi a lavoro. Quasi […] More

Alpinista italiano bloccato sul Nanga Parbat : “Impossibile finOra l’intervento con l’elicottero” : “In relazione all’incidente occorso all’Alpinista italiano Francesco Cassardo sul Nanga Parbat, su immediato e costante impulso del Ministro Enzo Moavero, la Farnesina e l’Ambasciata d’Italia in Pakistan si sono attivate da ieri presso le Autorità locali, ottenendo l’intervento di soccorso tramite elicottero. Secondo quanto ci è stato comunicato, ragioni imperative di carattere tecnico hanno reso sinora impossibile ...

Genova 2001 : 18 anni senza Carlo Giuliani e credendo ancOra a un altro mondo possibile : Sono passati due giorni da quando il nostro piccolino grande usa due mani per dirti quanti anni ha. Sei anni, sei primavere, una manina e un ditino, due meravigliosi occhioni blu e verdi, che guardano al mondo con la meraviglia, quella meraviglia che ti fa credere sia ancora possibile un altro mondo possibile. Sono passati 18 anni da quel 20 luglio 2001 a Genova: 18 anni, 18 primavere, 18 stagioni, tanti governi, due repubbliche e una ...

Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile - basta l’app GAssist : GAssist.Net Companion è un'applicazione complementare non ufficiale che permette di utilizzare Google Assistant sui dispositivi Samsung Galaxy Watch e altri smartwatch con sistema Tizen. L'articolo Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile, basta l’app GAssist proviene da TuttoAndroid.

Sbarco sulla Luna : “In quei giorni tutto sembrava possibile - ed Ora gettiamo le basi per una svolta epocale” : Un’avventura spaziale portò, 50 anni fa, un uomo per la prima volta sulla superficie della Luna, una ricorrenza che si intreccia con quella dei 20 anni dalla fondazione dell’INAF stesso, con il Decreto Legislativo n. 296 del 23 luglio 1999. Di seguito il ricordo personale del presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico. “La notte del 20 luglio di cinquant’anni fa è una di quelle che non si ...

Fondi russi alla Lega - Mosca : ‘Da Cremlino mai soldi a partiti o a politici italiani. Possibile una collabOrazione alle indagini’ : Mosca non ha mai dato nessun sostegno finanziario a partiti o politici italiani. E’ stato Dmitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, a comunicare all’Ansa la posizione del Cremlino sulla vicenda del presunto finanziamento da 65 milioni di dollari alla Lega di Matteo Salvini. “Come abbiamo già detto – ha affermato Peskov – nessuno di noi dalla russia ha mai dato sostegno finanziario ad alcun politico o partito politico in ...

Charles Leclerc F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Abbiamo fatto il massimo possibile oggi - dobbiamo continuare a lavOrare” : Emozionante sessione di qualifiche nel GP di Gran Bretagna 2019 di F1 dove Charles Leclerc ha dato seguito all’ottima mattinata con un giro straordinario sul finale che ha rischiato seriamente di impensierire persino le due Mercedes capitanate dal poleman Valtteri Botta; 79 millesimi il distacco del monegasco che per tutto il fine settimana è apparso molto brillante soprattutto nei confronti di un Sebastian Vettel opaco, solo sesto. Con ...