Il Daily Star protesta contro la crisi in Libano con un' edizione storica

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il, unico quotidiano libanese in lingua inglese, standoil deterioramento delle condizioni economiche e politiche nel Paese pubblicando un’in bianco. Sulla prima pagina il titolo in bianco, su sfondo completamente nero: “”. All’interno ogni pagina riporta un’unica frase che si riferisce a uno dei problemi del Paese dei cedri, tra cui lo stallo del governo, l’aumento del debito pubblico, l’aumento della retorica settaria e la disoccupazione al 25%. E ancora: i rifiuti e l’inquinamento a livelli allarmanti, le armi illegali che abbondano nel Paese, la presenza di oltre un milione e mezzo di rifugiati.Sul retro compare una foto dell’albero di cedro, simbolo nazionale, con la didascalia: “Sveglia prima che sia troppo tardi!” Thetakes a stance on the situation in ...

