«Fast and Furious - Hobbs e Shaw» | le auto di Dwayne Johnson e Jason Statham

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2019) Da oggiandè in tutte le sale cinematografiche italiane. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del nuovo capitolo di quella che probabilmente è la saga globalmente più seguita degli ultimi anni. Così famosa che è stato possibile ricavarne uno spin-off, dove del cast originale praticamente non rimane più nessuno, a partire da Vin Diesel - Dominic Toretto. I protagonisti questa volta sono, con i loro personaggi Lukee Deckard. Del film vi abbiamo già raccontato tutto e anche dellee degli altri mezzi che i due guidano nella pellicola. Ma quali sono, invece, le vetture della loro collezione? Iniziamo da quelle diFerrari LaFerrari The Rock è sicuramente un buongustaio in fatto die non poteva farsi mancare una vettura del Cavallino Rampante. Così ...

InjangNation : RT @InjangNation: READY STOCK AND SELLING FAST! WBB Hand warmer/pillow Whatsapp 0172536170 tp get yours, sama jugak sapa cepat dia dapat,… - Claudiocurti2 : Nikola Tesla di Elica alla conquista di Hollywood: - flavfaa : RT @InjangNation: READY STOCK AND SELLING FAST! WBB Hand warmer/pillow Whatsapp 0172536170 tp get yours, sama jugak sapa cepat dia dapat,… -