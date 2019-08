Ergastolo annullato | il boss torna in libertà dopo 23 anni di carcere

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Francesca Bernasconi Domenico Paviglianiti tornerà un uomo libero, perché l'Italia ha violato il patto con la Spagna, che aveva concesso l'estradizione a patto che non venisse applicato l'Era stato condannato all', ma23, il 58enne Domenico Paviglianiti è un uomo libero, senza più alcuna pendenza con la giustizia. Ildella 'Ndrangheta era stato accusato di sette delitti e tre tentati omicidi, commessi nel corso della guerra tra i clan Trovato-Flachi e Batti, e negli'90 è ricercato per associazione mafiosa, traffico di droga e bazooka. Paviglianiti venne catturato in Spagna nel novembre del 1996 e venne estradato in Italia solamente 3, il 17 dicembre del 1999, ad una condizione: il divieto di infliggere all'imputato una "carcerazione in via definitiva", dato che allora l'non era previsto in Spagna (dove è stato ...

